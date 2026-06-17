BANC | Într-o seară, Bulă își întreabă nevasta: „Bubulino, te întreb ceva. Dar vreau un răspuns sincer”

Azi e miercuri, iar CANCAN.RO ți-a pregătit un banc demențial, ideal dacă ești în căutare de relaxare, glume și câteva minute bune de distracție. Jumătatea săptămânii vine la pachet cu multă treabă, așa că merită să iei o pauză scurtă pentru o pastilă de râs copioasă.

De data aceasta, intrăm direct în intimitatea lui Bulă, care își ia inima în dinți și o chestionează pe Bubulina cu privire la numărul de bărbați din viața ei. Răspunsul te va face să râzi cu lacrimi:

Într-o seară, Bulă își întreabă nevasta:

– Bubulino, te întreb ceva. Dar vreau un răspuns sincer.

– Zi, Bulă!

– Câți bărbați ai avut până acum?

– Hmmm. Șase, Bulă!

– Deci eu sunt al șaselea! Înseamnă că ai mai avut doar 5 până la mine. E bine!

– Nu, Bulă! Tu ești primul.

Alt banc savuros cu Bulă

Bulă și Bubulina, la grădina zoologică

La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:

– Domnule, unde-i leul?

– La leoaică, doamnă.

– Și cât sta la leoaica?

– Cam o oră, doamnă.

– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.

Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:

– Si cât stă tigrul la tigroaică?

– Două ore, doamnă.

– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.

În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:

– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!

– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!

Bulă, amantul soției lui Ștrulă

– Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea?

– O clipă, stai să văd exact…

Bulă răsfoiește un carnețel și răspunde:

– Da, Ștrulă, m-am culcat.

– Să știi că nu-mi place.

– O clipă, stai să văd… Nici mie

Examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permis.

Examinatorul îi spune:

— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?

Candidatul stă pe gânduri:

— Păi… reduc viteza.

— Nu e suficient. Ce faceți?

— Trag puțin dreapta.

— Nu aveți loc. Ce faceți?

— Frânez.

— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?

Tipul zâmbește:

— O chem pe sora mea.

— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!

— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

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