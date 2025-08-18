Acasă » Știri » Amenzi uriașe pentru turiștii care ignoră steagul roșu arborat și se aventurează în mare

Amenzi uriașe pentru turiștii care ignoră steagul roșu arborat și se aventurează în mare

De: Denisa Iordache 18/08/2025 | 14:02
Sursă: Pixabay

Numărul turiștilor care nu respectă steagul roșu și se aventurează în valurile periculoase ale mării este din ce în ce mai mare. Din păcate, marea face victime în fiecare sezon estival, dar oamenii par să nu observe acest lucru. Ceea ce puțini știu este faptul că dacă nu respectă această lege vor fi sancționați. Cât este amenda? Află în rândurile de mai jos!

Nu doar salvamarii sunt cu ochii în patru pe plajele din România, dar și polițiștii. Turiștii care nu înțeleg că le este interzis să intre în apă și nu respectă steagul roșu vor fi amendați de către oamenii legii.

Amenzi pentru turiștii care nu respectă steagul roșu arborat la mare

Legea pentru cei care nu iau în considerare atunci când este arborat steagul roșu a fost dată în anul 2007 și prevede amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru cei care o încalcă.

În weekend, oamenii legii au fost nevoiți să dea mai multe avertismente și chiar să aplice o amendă de 1.000 de lei pentru nerespectarea steagului roșu arborat, scrie observatornews.ro. De asemenea, oamenii pot fi sancționați și dacă prezintă un comportament indisciplinat, cu amenzi ce pot ajunge la 1.000 de lei.

Ce obligații au românii pe plajă:

  1. Să respecte steagurile arborate
  2. Să nu înoate mai departe de geamandură
  3. Să nu intre în apă în zone periculoase
Cu toate astea, din păcate, numărul deceselor cauzate de înec este în creștere. Românii preferă să își riște viața, asta pentru că se află în vacanță și nu pot accepta că nu au voie să intre în apă. În urmă cu doar câteva zile, un bărbat și-a pierdut viața pentru că a ignorat steagul roșu (VEZI AICI).

