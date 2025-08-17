A ignorat steagul roșu și a murit înecat la Jupiter, de Sfânta Marie! Lanț uman pentru salvarea altor 2 persoane

Pe litoralul românesc se desfășoară în aceste zile cel mai aglomerat sfârșit de săptămână al sezonului estival. Minivacanța de Sfânta Maria a adus un număr impresionant de turiști, estimările arătând că peste 200.000 de persoane s-au îndreptat spre stațiunile de la malul mării. Plajele sunt pline, unitățile de cazare funcționează aproape de capacitatea maximă, iar traficul pe drumurile care duc spre Constanța și stațiunile din sud a fost intens încă de la primele ore ale dimineții.

Atmosfera de vacanță a fost însă umbrită de condițiile meteo nefavorabile pentru scăldat. Pe aproape întreaga întindere a litoralului a fost arborat steagul roșu, semn care marchează interzicerea completă a intrării în mare. Vântul puternic și valurile ridicate au generat curenți marini deosebit de periculoși, greu de observat cu ochiul liber, dar care pot destabiliza rapid chiar și pe cei aflați în apropierea malului. Cu toate acestea, numeroși turiști au ales să ignore avertismentele salvamarilor și să se aventureze în apă.

Lanț uman pentru salvarea altor 2 persoane

Un incident grav s-a produs în stațiunea Jupiter, unde trei persoane au intrat în mare în ciuda restricțiilor. Doi copii și un bărbat de 35 de ani au fost surprinși de valuri și nu au mai reușit să revină singuri la țărm. Pentru salvarea lor a fost nevoie de intervenția unor voluntari, care au format un lanț uman pentru a-i aduce în siguranță la mal. Din păcate, pentru bărbatul de 35 de ani situația a fost dramatică: acesta a fost scos din apă în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Tot în sudul litoralului, în stațiunea Neptun, alți doi turiști au fost la un pas de tragedie după ce s-au aventurat în larg. Ei au fost recuperați în ultima clipă din valurile înalte. Deși epuizați, cei doi erau conștienți și au refuzat transportul la spital.

Astfel de episoade confirmă încă o dată pericolele nevăzute ale mării în zilele cu vreme instabilă. Deși tentația de a profita de concediu și de apa caldă este mare, curenții marini reprezintă un risc major. Chiar și turiștii experimentați sau cei care înoată bine pot fi prinși în capcana valurilor, iar în acele momente ieșirea la mal devine extrem de dificilă.

De-a lungul întregului litoral, salvamarii se confruntă cu o situație complicată: pe de o parte, au obligația de a avertiza și de a limita accesul în apă, pe de altă parte, nu pot interveni în forță pentru a împiedica turiștii să intre în mare. În aceste condiții, responsabilitatea cade pe umerii celor aflați în vacanță, care trebuie să conștientizeze că steagul roșu nu este un simplu detaliu, ci un avertisment categoric.

Mulți vizitatori nu cunosc însă semnificația exactă a acestui simbol. Confuzia este frecventă, unii considerând că este permisă scăldarea doar la mal, ceea ce este greșit. Arborarea steagului roșu echivalează cu interdicția totală de a intra în apă, deoarece curenții puternici pot pune viața în pericol inclusiv în zonele foarte apropiate de țărm.

În ciuda acestor riscuri, plajele rămân pline. Atmosfera de sărbătoare, muzica de pe terase și multitudinea de evenimente organizate în stațiuni au atras mii de vizitatori. Sezonul estival a ajuns, astfel, la cel mai intens moment al său, cu un grad de ocupare a spațiilor de cazare situat între 90 și 100% în numeroase hoteluri și pensiuni.

