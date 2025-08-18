BREAKING | Laurențiu Gorea, un tânăr de doar 23 de ani, a fost găsit înecat după două zile de căutări

După două zile de căutări intense, trupul lui Laurențiu Gorea, tânărul român de doar 23 de ani dispărut pe 15 august, a fost găsit duminică dimineață în apele stației de pompare Mondine, din Moglia. Corpul său a ieșit la suprafață în jurul orei 6:00, chiar în momentul reactivării instalației, potrivit autorităților italiene.

Vestea tragică a căzut ca un trăsnet peste familie și prieteni, care sperau până în ultima clipă la un miracol. Laurențiu era rezident la Modena și lucra ca șofer de camion pentru compania „Pavullo Trasporti”, fiind apreciat de colegi pentru seriozitatea și energia sa. Însă, destinul său a fost frânt în mod tragic.

Laurențiu Gorea a fost găsit înecat după două zile de căutări

În data de 15 august, Laurențiu Gorea se afla la pescuit împreună cu mai mulți prieteni în apropierea stației de pompare Mondine din Moglia. La un moment dat, în după-amiaza acelei zile, tânărul a decis să intre în apă pentru a se răcori. A fost ultima dată când a fost văzut în viață.

Martorii spun că în acel moment grupul petrecea, cânta karaoke și se bucura de sărbătoare. Câțiva dintre tineri au intrat în apă, însă doar Laurențiu nu a mai ieșit la suprafață. Prietenii săi au dat alarma imediat, iar pompierii au început căutările. Scafandrii au venit din Bologna și Milano, sprijiniți de echipaje din Mantua și Suzzara, iar zona a fost supravegheată inclusiv cu ajutorul unui elicopter.

Căutările au fost extrem de dificile din cauza vizibilității reduse. Stația de pompare a fost oprită, însă turbinele au continuat să creeze curenți puternici vreme de mai bine de o oră. Scafandrii au cercetat fundul canalului, însă apa tulbure și stratul gros de noroi le-au îngreunat misiunea.

În cele din urmă, pe 17 august, trupul lui Laurențiu a ieșit singur la suprafață, în momentul în care instalația de pompare a fost repornită. Descoperirea a fost făcută de un trecător, care a alertat imediat autoritățile. Pompierii au intervenit rapid cu o barcă și au scos corpul din apă.

Primele expertize medico-legale au arătat că tânărul nu prezenta urme de violență, fiind exclusă varianta unei agresiuni. Cel mai probabil, Laurențiu a fost tras de curenții formați de turbine sau a suferit o problemă medicală chiar în timpul scăldatului. Laurențiu Gorea s-ar fi pregătit să împlinească 24 de ani pe 30 august.

Mesajul emoționant transmis de Roxana Roman, mama bebelușului mort în Turcia. Când va fi Aryan condus pe ultimul drum

A ignorat steagul roșu și a murit înecat la Jupiter, de Sfânta Marie! Lanț uman pentru salvarea altor 2 persoane