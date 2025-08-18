Mesajul emoționant transmis de Roxana Roman, mama bebelușului mort în Turcia. Când va fi Aryan condus pe ultimul drum

Mama lui Aryan Roman, băiețelul de doar 10 luni care s-a stins din viață în timp ce se afla în vacanță alături de părinți și fratele său mai mare, a transmis un mesaj tuturor celor care au oferit o mână de ajutor. Iată ce a spus!

Totul s-a petrecut în ziua de 13 august, atunci când familia de români se afla într-o vacanță în Antalya, Turcia. Aceștia locuiesc în Italia de peste 20 de ani.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță de neuitat în familie, s-a transformat într-un coșmar pentru Roxana și Bogdan Roman. Totul a început în dimineața zilei de 13 august, atunci când părinții au observat pete pe pielea lui Aryan, iar copilul începuse să se învinețească.

Mesajul emoționant transmis de mama lui Aryan

Femeia a cerut ajutor la recepția hotelului, dar susține că ambulanța ar fi ajuns după mult timp. În lipsa unui medic, mai mulți turiști prezenți au încercat resuscitarea.

Din păcate, decesul a fost constatat după 40 de minute.

„După 40 de minute, medicii mi-au spus că fiul meu nu mai este.”, a spus mama, potrivit stiridiaspora.ro.

După această tragedie, familia de români a fost nevoită să achite peste 5.000 de euro pentru spital și pentru agenția funerară din Turcia, o sumă foarte mare pentru cei doi părinți. Comunitatea de români din Italia și apropiații s-au mobilizat și le-au oferit ajutor, iar Roxana a transmis un mesaj emoționant.

„Cu inimile pline de recunoștință, dorim să mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în aceste zile grele. Fie că ați oferit sprijin financiar, ați împărtășit mesajul nostru sau ne-ați încurajat cu gânduri bune, fiecare gest a însemnat enorm pentru familia noastră. Datorită vouă, am reușit să acoperim costurile pentru repatrierea micuțului Aryan. Vestea bună este că luni, trupul lui la ajunge în Italia, unde îi vom putea oferi, în sfârșit, un ultim rămas bun, în mijlocul celor care l-au iubit. Vă purtăm pe toți în inimă și vă mulțumim din suflet!”, a transmis mama lui Aryan.

CITEȘTE ȘI:

Dublă tragedie în Grecia. Un alt român a murit în timp ce se afla în vacanță

A ignorat steagul roșu și a murit înecat la Jupiter, de Sfânta Marie! Lanț uman pentru salvarea altor 2 persoane