Maria a murit după ce o stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașină. Femeia se îndrepta spre cimitir, ca să-și înmormânteze mama

O zi care trebuia să fie dedicată despărțirii de o persoană dragă s-a transformat într-o tragedie. . O femeie și-a pierdut viața în timp ce participa la cortegiul funerar al mamei sale, după ce un bloc uriaș de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut direct peste mașina în care se afla.

Accidentul s-a produs sâmbătă, 12 septembrie, în jurul orei 13:30, pe drumul regional 521, între localitățile Morro Reatino și Leonessa, în provincia Rieti. Maria Antonietta D’Andrea, în vârstă de 66 de ani, călătorea alături de soțul său, care se afla la volan. În autoturism mai erau și cei doi copii ai cuplului.

Un bolovan a căzut pe mașina în care se afla femeia în vârstă de 66 de ani

Familia făcea parte din coloana de mașini care însoțea sicriul mamei Mariei Antonietta către cimitir. La un moment dat, o bucată masivă de rocă s-a desprins de pe peretele stâncos aflat în apropierea șoselei și a căzut cu o forță uriașă peste autoturism. Bolovanul a perforat plafonul și a ajuns în interiorul mașinii, lovind-o mortal pe femeie. Soțul ei și ceilalți pasageri au scăpat nevătămați.

Roca a continuat să se deplaseze după primul impact și a lovit și alte vehicule care circulau în zonă. Șapte persoane au fost rănite în urma incidentului și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul tragediei și au început operațiunile de salvare, dar pentru femeia de 66 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Maria Antonietta locuia împreună cu familia în zona Acilia și avea un magazin în Ostia. Ancheta autorităților continuă, iar specialiștii verifică versantul pentru a determina cauza desprinderii stâncii și dacă exista vreun risc cunoscut în acea zonă.

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