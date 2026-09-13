Revolut, breșă gravă de securitate! A trimis hackerilor date confidențiale despre clienți

O fraudă bine pusă la punct a dus la expunerea unor informații confidențiale aparținând unor clienți Revolut. Persoane necunoscute au reușit să trimită solicitări care păreau să provină de la o instituție guvernamentală reală, iar compania a transmis ulterior date către cei care au făcut cererile.

Incidentul a fost descoperit de companie după ce informațiile ajunseseră deja la o terță parte neautorizată. Revolut a intervenit imediat după identificarea problemei, blocând adresa utilizată în solicitările frauduloase și notificând instituția guvernamentală al cărei domeniu de e-mail fusese folosit.

În același timp, au fost sesizate autoritățile competente, inclusiv cele responsabile de aplicarea legii, protecția datelor și reglementarea sectorului financiar.

Ce informații au fost distribuite ilegal

Printre informațiile care ar fi putut ajunge în mâinile persoanelor neautorizate se numără date personale și de contact. Acestea includ data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon. În anumite situații, setul de date transmis ar fi putut conține și copii ale unor documente de identitate, precum pașapoarte sau permise de conducere.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât informațiile ar fi putut include fotografii realizate pentru verificarea identității, extrase de cont și date referitoare la tranzacții. Compania susține însă că incidentul nu a compromis sistemele sale informatice și că banii clienților nu au fost afectați. Totodată, Revolut a precizat că numărul persoanelor vizate este limitat.

Cercetătorul în securitate crypto ZachXBT a afirmat că printre persoanele afectate s-ar afla în special clienți cu averi importante. Dezvăluirea apare într-un moment important pentru companie, care analizează o posibilă listare la bursă și urmărește o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari.

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