Revolut, breșă gravă de securitate! A trimis hackerilor date confidențiale despre clienți

Revolut, breșă gravă de securitate! A trimis hackerilor date confidențiale despre clienți
Datele utilizatorilor Revolut au fost expuse / Sursa foto: profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O fraudă bine pusă la punct a dus la expunerea unor informații confidențiale aparținând unor clienți Revolut. Persoane necunoscute au reușit să trimită solicitări care păreau să provină de la o instituție guvernamentală reală, iar compania a transmis ulterior date către cei care au făcut cererile.

Incidentul a fost descoperit de companie după ce informațiile ajunseseră deja la o terță parte neautorizată. Revolut a intervenit imediat după identificarea problemei, blocând adresa utilizată în solicitările frauduloase și notificând instituția guvernamentală al cărei domeniu de e-mail fusese folosit.

În același timp, au fost sesizate autoritățile competente, inclusiv cele responsabile de aplicarea legii, protecția datelor și reglementarea sectorului financiar.

Sursa foto: Arhivă CANCAN

Ce informații au fost distribuite ilegal

Printre informațiile care ar fi putut ajunge în mâinile persoanelor neautorizate se numără date personale și de contact. Acestea includ data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon. În anumite situații, setul de date transmis ar fi putut conține și copii ale unor documente de identitate, precum pașapoarte sau permise de conducere.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât informațiile ar fi putut include fotografii realizate pentru verificarea identității, extrase de cont și date referitoare la tranzacții. Compania susține însă că incidentul nu a compromis sistemele sale informatice și că banii clienților nu au fost afectați. Totodată, Revolut a precizat că numărul persoanelor vizate este limitat.

Cercetătorul în securitate crypto ZachXBT a afirmat că printre persoanele afectate s-ar afla în special clienți cu averi importante. Dezvăluirea apare într-un moment important pentru companie, care analizează o posibilă listare la bursă și urmărește o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari.

CITEȘTE ȘI: Surpriză! Prințul Harry nu ar mai fi vorbit cu Regele Charles de la revenirea în Marea Britanie

Un pasager s-a răzgândit în timpul zborului și le-a spus stewardeselor că vrea să se întoarcă acasă! Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
PRO TV confirmă CANCAN! Ei formează noul juriu Românii au talent
PRO TV confirmă CANCAN! Ei formează noul juriu Românii au talent
Maria a murit după ce o stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașină. Femeia se îndrepta spre cimitir, ca să-și înmormânteze mama
Maria a murit după ce o stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașină. Femeia se îndrepta spre cimitir, ca să-și înmormânteze mama
O dronă s-a prăbușit și a luat foc în Suceava, la doar câțiva metri de casele localnicilor: ”În partea asta a spart geamul”
O dronă s-a prăbușit și a luat foc în Suceava, la doar câțiva metri de casele localnicilor: ”În partea asta a spart geamul”
”Nostradamus al Chinei”, predicții îngrijorătoare pentru 2027. Economia mondială, în pericol!
”Nostradamus al Chinei”, predicții îngrijorătoare pentru 2027. Economia mondială, în pericol!
Tragedie în Munții Făgăraș! Un turist din Polonia a murit după ce a căzut într-o prăpastie
Tragedie în Munții Făgăraș! Un turist din Polonia a murit după ce a căzut într-o prăpastie
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Mediafax
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Nick Rădoi, mărturisiri dureroase după moartea Mădălinei Apostol: „Ea era bolnavă”
Gandul.ro
Nick Rădoi, mărturisiri dureroase după moartea Mădălinei Apostol: „Ea era bolnavă”
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Două delicatese din bucătăria tradițională care îți lasă gura apă. Cum se prepară cele mai savuroase clătite românești
Adevarul
Două delicatese din bucătăria tradițională care îți lasă gura apă. Cum se prepară cele mai savuroase clătite românești
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Mediafax
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă”
Click.ro
De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă”
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Digi 24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
Digi24
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Nick Rădoi, mărturisiri dureroase după moartea Mădălinei Apostol: „Ea era bolnavă”
Gandul.ro
Nick Rădoi, mărturisiri dureroase după moartea Mădălinei Apostol: „Ea era bolnavă”
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Mediafax Italia
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.