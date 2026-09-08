Un pasager s-a răzgândit în timpul zborului și le-a spus stewardeselor că vrea să se întoarcă acasă! Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Un pasager s-a răzgândit în timpul zborului și le-a spus stewardeselor că vrea să se întoarcă acasă! Ce s-a întâmplat cu bărbatul
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Un bărbat extrem de nehotărât le-a dat bătăi de cap însoțitorilor de bord de pe un zbor Wizz Air, Budapesta-Heraklion. În timpul călătoriei, acesta a decis că nu mai vrea să ajungă la destinație, exprimându-și dorința de a se întoarce acasă. Nu a mai coborât din avion și s-a așteptat ca personalul să îi rezolve problema.

Bărbatul rezervase zborul pentru a merge într-o vacanță în Grecia. Trebuia să ajungă pe insula Creta, însă se pare că nu a fost prea convins de decizia luată. Chiar de la îmbarcarea din Budapesta, pasagerul a început să pună probleme.

Se pare că îndoiala a apărut încă de atunci, așa că acesta a coborât pe platforma aeroportului, însă, în loc să urce în avion, s-a oprit lângă scări și a început să se gândească dacă mai vrea să plece în Creta. Personalul a încercat să îl convingă să își continue călătoria, însă acesta a decis să renunțe la zbor.

Așa că a fost condus înapoi în terminal, iar numele său a fost șters de pe lista pasagerilor. Însă cum indecizia pare să îl caracterizeze, pasagerul s-a răzgândit, a alergat înapoi la poartă, iar după ce a primit acordul căpitanului a fost condus în avion.

S-a răzgândit, din nou, în timpul zborului

Ei bine, deși a urcat în avion, după câteva minute de la decolare, pasagerul s-a răzgândit pentru a treia oară. Așa că a mers la unul dintre însoțitorii de bord și a întrebat dacă, după aterizare, poate rămâne în avion și să se întoarcă imediat cu acesta la Budapesta.

Însă, bărbatul nu avea un bilet de retur nici pentru acel zbor, nici pentru altul. Chiar și așa, echipajul de la bord s-a arătat destul de îngăduitor. I-a promis că va verifica dacă există vreo soluție pentru ca el să se întoarcă acasă.

După ce avionul a aterizat, pasagerul buclucaș a rămas la bord, așteptând vești de la personal. Se pare că a fost destul de norocos, căci după câteva minute un angajat al serviciului de handling a intrat în avion ținând în mână un bilet de îmbarcare pentru zborul Heraklion-Budapesta.

Astfel, povestea celui mai nehotărât pasager a avut, în cele din urmă, un final fericit. Bărbatul nu a mai trebuit nici să coboare din avion, nici să treacă din nou prin controlul de securitate. Dar, mai ales, nu a scos niciun ban din buzunar pentru zborul ce l-a dus acasă.

 

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