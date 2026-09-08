Pensiile care ar putea crește. Propunerile sunt la Comisiile Senatului

Pensiile care ar putea crește. Propunerile sunt la Comisiile Senatului
Pensiile ar putea crește
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Toamna a început oficial, așa că senatorii s-au întors la treabă. Aceștia au pus pe masă zece proiecte de lege care ar urma să sprijine pensionarii. Senatorii vin cu propuneri importante pentru pensiile civile și cele militare.

Senatorii au pus în dezbatere cel puțin zece proiecte de lege care ar putea crește unele pensii. De asemenea, acestea ar putea aduce beneficii pensionarilor militari sau civili.

Unul dintre cele mai importante proiecte vizează pensionarii care au primit bani necuveniți, dar nu din vina lor. Aceștia nu vor mai fi nevoiți să dea banii înapoi.

Pensiile care ar putea crește

Pensiile ar putea crește

Pensiile ar putea crește

O propunere pe care au discutat-o senatorii odată cu începerea toamnei arată că cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, femei, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare.

De asemenea, o altă propunere se referă la posibilitatea ca în perioada în care un fost militar a muncit în sistemul public de pensii cele două perioade să se cumuleze. Mai mult decât atât, un alt proiect de lege cere ca șoferii de camion sau de autobuz să fie încadrați ca angajați în condiții deosebite. Pentru ei, senatorii propun să beneficieze de pensionare anticipată și sporuri aferente condițiilor.

„Beneficiază de încadrarea în locuri de muncă în condiţii deosebite, până data de 1 ianuarie 2035, şi persoanele care desfăşoară activitate de conductor auto profesionist în transportul rutier de mărfuri sau de persoane, în calitate de lucrători mobili”, arată proiectul de lege.

Pensionarii nu vor mai fi puși pe drumuri

Senatorii au propus un proiect de lege inedit. Este vorba despre posibilitatea de a exista un cod de bare pe talonul de pensii prin care să se verifice dacă pensionarii au dreptul la transport gratuit.

O altă inițiativă care va fi analizată de senatori în perioada următoare prevede că deciziile emise de casele teritoriale pot fi contestate la casa teritorială de pensii emitentă. Adică, casa de pensii trebuie să răspundă pensionarului în maximum 45 de zile și să nu îl mai pună pe drumuri.

„Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate fie la casa teritorială de pensii emitentă, fie direct la instanța judecatorească competentă.

În cazul contestației formulate pe cale administrativă, casa teritorială de pensii are obligația de a o soluționa și de a comunica răspunsul motivat în termen de 45 de zile de la înregistrare”, prevede propunerea.

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