Calcul online. Cum poți afla câți bani vei lua la pensie? Noua platformă a Casei de Pensii pune la dispoziție toate informațiile

Casa Națională de Pensii Publice a pus în funcțiune o platformă online modernizată, care reunește într‑un singur spațiu digital toate informațiile și serviciile legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii pot trimite cereri, accesa documente și gestiona diverse solicitări direct din contul personal, fără deplasare la sediile instituției.

Platforma este parte a procesului de digitalizare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar conturile create pe vechiul site au fost transferate automat. Persoanele care aveau deja acces se pot autentifica folosind aceleași date, fără a fi necesară o nouă înregistrare.

Cum poți afla câți bani vei lua la pensie

Structura portalului a fost simplificată pentru ca informațiile să fie găsite mai rapid. Meniul principal include mai puține categorii, iar serviciile sunt grupate într‑o formă ușor de navigat. Utilizatorii pot consulta date despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale. Sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale, programări online și alte servicii electronice.

Un element central al platformei este Spațiul Privat Virtual, prin care pot fi transmise online toate tipurile de cereri gestionate de CNPP. Conturile existente au fost migrate, astfel încât autentificarea se face cu aceleași credențiale. Procedura de creare a unui cont SPV a fost, de asemenea, simplificată, două dintre metodele de înregistrare fiind complet digitale. Printre acestea se află autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică.

Noua platformă a Casei de Pensii pune la dispoziție toate informațiile

Prin contul SPV, utilizatorii pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la Pilonul II, pot accesa decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Platforma include și un modul de simulare a drepturilor de pensie, care oferă estimări orientative privind momentul pensionării și nivelul viitor al pensiei, fără a reprezenta o decizie oficială.

Portalul este optimizat pentru acces de pe telefon, tabletă sau calculator și include un motor de căutare care facilitează identificarea rapidă a informațiilor. Conținutul este prezentat într‑un format clar, completat de materiale foto, video și o secțiune de ajutor cu explicații și tutoriale dedicate funcționalităților platformei și Spațiului Privat Virtual.

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