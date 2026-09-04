Calcul online. Cum poți afla câți bani vei lua la pensie? Noua platformă a Casei de Pensii pune la dispoziție toate informațiile

Calcul online. Cum poți afla câți bani vei lua la pensie? Noua platformă a Casei de Pensii pune la dispoziție toate informațiile
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Casa Națională de Pensii Publice a pus în funcțiune o platformă online modernizată, care reunește într‑un singur spațiu digital toate informațiile și serviciile legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii pot trimite cereri, accesa documente și gestiona diverse solicitări direct din contul personal, fără deplasare la sediile instituției.

Platforma este parte a procesului de digitalizare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar conturile create pe vechiul site au fost transferate automat. Persoanele care aveau deja acces se pot autentifica folosind aceleași date, fără a fi necesară o nouă înregistrare.

Cum poți afla câți bani vei lua la pensie

Structura portalului a fost simplificată pentru ca informațiile să fie găsite mai rapid. Meniul principal include mai puține categorii, iar serviciile sunt grupate într‑o formă ușor de navigat. Utilizatorii pot consulta date despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale. Sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale, programări online și alte servicii electronice.

Un element central al platformei este Spațiul Privat Virtual, prin care pot fi transmise online toate tipurile de cereri gestionate de CNPP. Conturile existente au fost migrate, astfel încât autentificarea se face cu aceleași credențiale. Procedura de creare a unui cont SPV a fost, de asemenea, simplificată, două dintre metodele de înregistrare fiind complet digitale. Printre acestea se află autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică.

Noua platformă a Casei de Pensii pune la dispoziție toate informațiile

Prin contul SPV, utilizatorii pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la Pilonul II, pot accesa decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Platforma include și un modul de simulare a drepturilor de pensie, care oferă estimări orientative privind momentul pensionării și nivelul viitor al pensiei, fără a reprezenta o decizie oficială.

Portalul este optimizat pentru acces de pe telefon, tabletă sau calculator și include un motor de căutare care facilitează identificarea rapidă a informațiilor. Conținutul este prezentat într‑un format clar, completat de materiale foto, video și o secțiune de ajutor cu explicații și tutoriale dedicate funcționalităților platformei și Spațiului Privat Virtual.

CITEŞTE ŞI: Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, dacă ai muncit toată viața cu salariul minim pe economie

Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Frații Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Bunuri de aproape 1 milion de euro, la un pas de a fi confiscate
Frații Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Bunuri de aproape 1 milion de euro, la un pas de a fi confiscate
Benzina, preț record. Cât costă și motorina azi, 4 septembrie 2026
Benzina, preț record. Cât costă și motorina azi, 4 septembrie 2026
Filmul tragediei în care Luca și Valentina au provocat decesul fiicei de 5 ani. Ce au descoperit autoritățile în urma autopsiilor
Filmul tragediei în care Luca și Valentina au provocat decesul fiicei de 5 ani. Ce au descoperit autoritățile în urma autopsiilor
Cum găsești cele mai ieftine bilete de avion pentru o vacanță toamnă
Cum găsești cele mai ieftine bilete de avion pentru o vacanță toamnă
A jucat lângă Thierry Henry, apoi și-a dat jos echipamentul pentru Armani! Viața incredibilă a lui John Halls
A jucat lângă Thierry Henry, apoi și-a dat jos echipamentul pentru Armani! Viața incredibilă a lui John Halls
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Mediafax
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele
Gandul.ro
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Adevarul
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Au fost dezvăluite cauzele morții lui Tim Curry, actorul cunoscut pentru rolurile din „Home Alone” și „It”
Digi24
Au fost dezvăluite cauzele morții lui Tim Curry, actorul cunoscut pentru rolurile din „Home Alone” și „It”
Unde investim în imobiliare în 2026? Avantajele urbanismului integrat
Mediafax
Unde investim în imobiliare în 2026? Avantajele urbanismului integrat
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport.ro
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cadouri de sute de mii de euro pentru Laurențiu Reghecampf Jr. de la Anamaria Prodan, la majorat: „Este prințul meu!”
Click.ro
Cadouri de sute de mii de euro pentru Laurențiu Reghecampf Jr. de la Anamaria Prodan, la majorat: „Este prințul meu!”
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele
Gandul.ro
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.