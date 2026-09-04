Frații Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Bunuri de aproape 1 milion de euro, la un pas de a fi confiscate

Frații Tate
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Andrew și Tristan Tate au ajuns în instanță. DIICOT a întocmit, pe 31 august, rechizitoriul prin care cei doi frați britanici sunt trimiși în judecată pentru mai multe infracțiuni.

Printre acuzațiile formulate de procurori se numără traficul de minori, spălarea banilor și influențarea declarațiilor. Anchetatorii susțin că activitățile investigate le-ar fi adus fraților Tate câștiguri de peste 1,25 milioane de dolari. Potrivit procurorilor, banii ar proveni din exploatarea sexuală a unei victime minore.

Dosarul intră astfel într-o nouă etapă, urmând ca instanța să analizeze acuzațiile și probele prezentate de anchetatori. Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare. Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o decizie definitivă.

Dosarul a fost înaintat în instanță

DIICOT a anunțat că dosarul în care sunt vizați frații Andrew și Tristan Tate a fost înaintat instanței. Cei doi urmează să fie judecați de Tribunalul București, instituție căreia procurorii i-au transmis cauza pentru soluționare.

În vârstă de 39 de ani, Andrew Tate este cercetat pentru trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor. În cazul lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, acuzațiile sunt de complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

Sursa foto: Social media

Potrivit DIICOT, trimiterea în judecată a fost dispusă de procurorii structurii centrale, după întocmirea rechizitoriului. Urmează ca Tribunalul București să analizeze cauza și să se pronunțe asupra acuzațiilor formulate în dosar.

Victimă recrutată la 15 ani

Conform DIICOT, din 2012 și până în decembrie 2021, Andrew Tate ar fi recrutat o minoră care avea 15 ani la momentul recrutării și ar fi exploatat-o în Marea Britanie și România.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, inculpatul ar fi câștigat încrederea victimei pretinzând că își dorește o relație serioasă și că are sentimente sincere pentru aceasta. După ce ar fi obținut apropierea ei, anchetatorii susțin că ar fi început să o supună unor forme de constrângere, inclusiv prin intimidare, manipulare emoțională, monitorizarea permanentă a activităților sale și, în anumite situații, prin acte de violență fizică.

În acest context, victima ar fi ajuns să realizeze conținut cu caracter pornografic și să lucreze pe platforme de videochat, activități despre care procurorii afirmă că s-ar fi desfășurat în beneficiul inculpatului.

Conform DIICOT, femeia ar fi fost mutată în mai multe rânduri între Regatul Unit și România. Odată ajunsă în țară, aceasta ar fi locuit în diverse proprietăți situate în Voluntari, Tunari și Pipera, unde, potrivit anchetatorilor, ar fi avut la dispoziție echipamentele și condițiile necesare pentru a-și continua activitatea online.

Procurorii estimează că, în urma exploatării acestei victime, inculpații ar fi obținut beneficii financiare de peste 1 milion de euro. Suma ar reprezenta, potrivit DIICOT, aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de videochat a femeii.

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