Teo Costache a rămas cu buza umflată? Fosta lui s-a logodit într-un cadru de poveste

Teodora Bănică, fosta concurentă de la „Casa Iubirii”, a fost cerută recent în căsătorie de Dragoș Șerban. Bruneta a acceptat, iar momentul a fost făcut public pe rețelele de socializare. Vestea vine după ce, în urmă cu aproximativ un an, Teodora a fost surprinsă alături de Teo Costache, ispita de la „Insula Iubirii”, cei doi fiind atunci în centrul mai multor speculații privind o posibilă relație.

Momentul cererii în căsătorie a fost unul special pentru cei doi, iar Teodora nu s-a ferit să împărtășească bucuria cu cei care o urmăresc în mediul online. Fosta concurentă de la „Casa Iubirii” a publicat imagini de la momentul în care Șerban Dragoș i-a adresat marea întrebare și a transmis un mesaj emoționant despre surpriza pe care a primit-o.

„Nu mă așteptam ca ziua de astăzi să devină una dintre cele pe care le voi păstra pentru totdeauna. M-ai surprins în cel mai frumos mod, iar răspunsul meu nu putea fi decât unul. Te iubesc și sunt fericită că tot ce urmează, urmează alături de tine”, a scris bruneta în mediul online, la postarea cu cererea în căsătorie.

De asemenea, cadrul în care a avut loc cererea în căsătorie s-a dovedit a fi unul de poveste. Vizibil emoționată, Teodora a spus marele „DA” fără să stea pe gânduri, semn că, deși nu pare să se fi așteptat, și-a dorit ca acest moment să vină cât mai curând.

Vestea vine la aproximativ un an după ce numele Teodorei Bănică era asociat cu cel al lui Teo Costache. Cei doi au fost surprinși împreună în București, ținându-se de mână și luând masa la un restaurant. Imaginile au alimentat imediat zvonurile potrivit cărora între ei s-ar fi înfiripat o poveste de dragoste.

Teo Costache nu mai are șanse să o ispitească pe Teodora Bănică

În septembrie 2025, Teodora Bănică și Teo Costache au ajuns în centrul atenției după ce paparazzii i-au fotografiat împreună. Cei doi păreau apropiați, iar faptul că se țineau de mână a alimentat speculațiile că ar forma un cuplu.

Teodora era deja cunoscută publicului după participarea la „Casa Iubirii”, iar la momentul respectiv lucra în televiziune, ca reporter. Teo Costache devenise, la rândul său, una dintre cele mai cunoscute ispite de la „Insula Iubirii”, mai ales după povestea trăită în Thailanda alături de Ella Vișan.

Cu toate acestea, Teo nu a confirmat că ar fi avut o relație cu Teodora. Într-o declarație făcută după apariția imaginilor, ispita a încercat să pună lucrurile în perspectivă și a spus că între el și brunetă a fost doar o apropiere de scurtă durată.

„A fost doar o cunoaștere și atât. Avem planuri destul de diferite”, a explicat Teo Costache, precizând că el era prins cu proiectele sale, în timp ce Teodora avea propriile planuri.

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