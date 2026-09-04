Câte episoade are sezonul 10 Insula Iubirii, de fapt. Pe ce dată va fi marea finală

Câte episoade are sezonul 10 Insula Iubirii, de fapt. Pe ce dată va fi marea finală
Radu Vâlcan
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Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” vine cu schimbări importante în ceea ce privește programul de difuzare. Show-ul prezentat de Radu Vâlcan începe pe 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Telespectatorii vor avea parte de două ediții pe săptămână, vinerea și sâmbăta.

Potrivit CANCAN.RO, concurenții din acest sezon vor fi ținuți 21 de zile pe Insulă. Spre deosebire de edițiile precedente, nu va mai exista însă o zi de acomodare, în care cuplurile să petreacă primele 24 de ore împreună înainte de separarea propriu-zisă.

De această dată, cuplurile vor fi duse direct pe insulele lor, iar testul fidelității va începe practic imediat. Cele 21 de zile vor fi, astfel, perioada în care partenerii vor trăi separat, în compania ispitelor, fără să știe ce se întâmplă în cealaltă vilă.

Câte episoade va avea sezonul 10

În aceste condiții, sezonul 10 din „Insula Iubirii” ar urma să aibă 22 de episoade, cu tot cu marea finală.

Numărul de episoade este diferit de cel din sezoanele anterioare și trebuie pus în legătură și cu noul program de difuzare. Dacă în trecut emisiunea era difuzată de trei ori pe săptămână, în acest sezon telespectatorii vor putea urmări „Insula Iubirii” doar două seri pe săptămână: vineri și sâmbătă.

Calculul este simplu: 22 de episoade împărțite la două ediții pe săptămână înseamnă 11 săptămâni de difuzare.

Totuși, programul nu va fi unul neîntrerupt. Antena 1 va transmite și meciurile echipei naționale a României din Liga Națiunilor, pentru care postul de televiziune deține exclusivitatea. Două dintre aceste partide sunt programate într-o zi de vineri, ceea ce va modifica programul obișnuit al emisiunii.

Astfel, cele 11 săptămâni rezultate din calculul celor 22 de ediții se vor transforma, practic, în 12 săptămâni de difuzare, din cauza celor două zile în care „Insula Iubirii” nu va ocupa grila obișnuită de vineri.

Când va avea loc marea finală de la „Insula Iubirii”

Dacă programul se va desfășura conform informațiilor disponibile în acest moment, marea finală a sezonului 10 ar urma să aibă loc după 12 săptămâni de difuzare.

Astfel, telespectatorii ar putea urmări ultima ediție a sezonului pe sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de la ora 20:00. Însă, până atunci, cei de acasă se vor putea bucura și vor putea urmări parcursul celor cinci cupluri care au acceptat provocarea sezonului 10.

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