Ce se schimbă în sezonul 10 de la „Insula Iubirii”! Radu Vâlcan a făcut dezvăluiri din culisele show-ului

Ce se schimbă în sezonul 10 de la „Insula Iubirii”! Radu Vâlcan a făcut dezvăluiri din culisele show-ului
Ce se schimbă în sezonul 10 de la „Insula Iubirii”! Radu Vâlcan a făcut dezvăluiri din culisele show-ului
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Sezonul 10 al emisiunii „Insula iubirii”, programat să revină pe 4 septembrie la Antena 1, propune un format extins și proceduri noi menite să intensifice experiența participanților.

Producția introduce elemente suplimentare de monitorizare, printre care un televizor instalat într-una dintre vile, prin intermediul căruia concurenții au putut urmări imagini din ziua petrecută de partenerii lor.

Ce se schimbă în sezonul 10 de la „Insula Iubirii”

Tot în premieră, echipa a adus în Thailanda un specialist și un test poligraf, conceput pentru a clarifica situații considerate esențiale de-a lungul experimentului.

„Noi concurenți, noi ispite și multe noutăți, per total, pe care le-am pregătit celor de acasă… într-una dintre vile, am adus un TV pe care au putut urmări imagini din ziua respectivă, din vila partenerilor. În plus, în premieră, am adus testul poligraf și un specialist, direct în Thailanda, pentru a răspunde unor întrebări extrem de importante. Sunt sigur că deja v-am făcut curioși!”, a declarat Radu Vâlcan.

Filmările din Thailanda au început într-un context internațional complicat, izbucnirea războiului afectând rutele aeriene și generând întârzieri majore pentru echipa de producție. Prezentatorul povestește că situația a impus o decizie personală dificilă, aceea ca Adela Popescu să renunțe la deplasare.

„Noi am ajuns în Thailanda, chiar când a început Războiul, așa că avioanele au fost anulate, iar ei au fost nevoiți să caute soluții pentru a asigura venirea întregii echipe, în condiții de siguranță. Pentru mine, acest moment dificil a fost egal cu o decizie importantă – cea ca Adela să renunțe la venirea acolo”, explică acesta.

Radu Vâlcan a făcut dezvăluiri din culisele show-ului

În privința comportamentului concurenților, Radu Vâlcan respinge ideea unei competiții privind rezistența la tentație, subliniind că dinamica emoțională este mult mai complexă.

„Aș vrea să punctez că aici nu e vorba despre cine cedează mai repede, sub nicio formă. Insula Iubirii aduce un test real, un test care răspunde la întrebări, care scoate sentimente la iveală și care îți dă voie să trăiești totul atât de intens, cât îi permiți”, spune prezentatorul, adăugând că în acest sezon participanții au fost vizibil mai deschiși în a-și explora emoțiile.

Proiectul „Reuniuni” i-a oferit lui Radu Vâlcan ocazia de a revedea foști concurenți și de a analiza modul în care experiența din Thailanda i-a influențat în timp. Filmările realizate în București au readus în discuție momente-cheie din sezoanele trecute și au evidențiat evoluția personală a celor implicați.

„Pe parcursul a câteva zile de filmare am trecut, pas cu pas, interviu cu interviu, prin istoria pe care am scris-o alături de concurenți și ispite. I-am descoperit mai maturi, mai siguri pe ceea ce vor și mai deschiși înspre a vorbi despre cum i-a schimbat Insula”, afirmă acesta.

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