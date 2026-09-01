Fiica lui Brigitte Macron și-a făcut publică relația cu un tânăr de 22 de ani! Imaginile din escapada romantică de la Amsterdam

Tiphaine Auzière, fiica cea mică a lui Brigitte Macron, a intrat din nou în atenția presei internaționale după ce și‑a făcut publică relația cu un student de 22 de ani.

La 42 de ani, avocata franceză pare să repete modelul mamei sale, ignorând diferențele de vârstă și comentariile din jur. Povestea lor, începută pe litoralul din nordul Franței și confirmată recent printr-o escapadă la Amsterdam, readuce în discuție tema libertății de a iubi dincolo de convenții, potrivit publicației Le Figaro.

Fiica lui Brigitte Macron și-a făcut publică relația cu un tânăr de 22 de ani

Tiphaine Auzière a publicat pe Instagram un videoclip din vacanța petrecută în Țările de Jos, unde a fost însoțită de Antoine Lecomte. Imaginile surprind momente din sejurul lor la Amsterdam, oraș în care au ajuns cu o rulotă și unde s-au cazat la Faralda Hotel, o fostă macara portuară transformată într-un spațiu de cazare la 50 de metri înălțime, în zona NDSM. În clip, cei doi apar plimbându-se prin oraș și vizitând expoziții. „48h in dam with Madam”, a scris tânărul în descrierea postării.

Potrivit revistei Gala, avocata s-ar fi despărțit de Cyril Hanouna în luna mai, iar noua relație ar fi început în timpul unei vacanțe la Le Touquet. Antoine Lecomte, originar din Lille, practică frecvent kitesurfing în regiune și își prezintă performanțele sportive pe Instagram. Instructor de kitesurf, atlet, student la Neoma Business School și fondator al brandului Mission Kiteboarding, el ar fi introdus-o pe Tiphaine în acest sport, lucru vizibil într-o fotografie publicată de aceasta.

Imaginile din escapada romantică de la Amsterdam

Înainte ca relația să fie confirmată pe Instagram, Gala dezvăluise deja informația pe 19 august.

„Între ei a fost o evidență de la bun început”, a declarat un apropiat. „Au multe lucruri în comun: dragostea pentru Le Touquet și senzații tari, dar și pentru călătorii și antreprenoriat.”

Ambițiile tânărului ar fi impresionat-o pe Tiphaine, care conduce propriul cabinet, Challenges Avocat.

„Își oferă sfaturi reciproc și își imaginează proiecte în doi pe plan profesional. Tiphaine îl va însoți curând pe Antoine în Asia, unde el își dezvoltă afacerea și unde a ieșit pe locul al treilea la o competiție de kitesurf în 2025”, a mai precizat aceeași sursă.

Diferența de vârstă de 20 de ani nu pare să îi afecteze.

„Antoine este un aventurier care nu se teme de nimic, în timp ce Tiphaine seamănă foarte mult cu mama ei”, a spus un apropiat. „La fel ca Brigitte, ea își ascultă doar inima și nu îi pasă de gura lumii. Doar părerea familiei este importantă pentru ea.”

Cuplul nu a ezitat astfel să își facă publică relația.

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