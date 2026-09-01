Un viceprimar din Satu Mare s-a urcat pe scuter cu un obuz sub braț! Polițistul a rămas fără cuvinte când l-a văzut

Un viceprimar din Satu Mare s-a urcat pe scuter cu un obuz sub braț! Polițistul a rămas fără cuvinte când l-a văzut
Viceprimar Satu Mare
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Un viceprimar din Satu Mare a făcut un gest care i-a lăsat pe cei din jur cu gura căscată! După ce pe un șantier din comuna Vama a fost găsit un obiect suspect, acesta nu a mai așteptat intervenția specialiștilor. A pus mâna pe ceea ce avea să se dovedească a fi un obuz, l-a băgat sub braț și a plecat cu scuterul prin localitate. Când a ajuns la poliție, reacția agentului a fost pe măsură.

Totul a început pe un șantier unde se executau lucrări pentru modernizarea trotuarelor. Printre materialele aduse din albia Someșului, muncitorii au observat o bucată mare de metal. La început, nimeni nu a bănuit că obiectul ar putea fi periculos. A fost scos dintre pietre și lăsat deoparte, până când șeful de șantier a analizat mai atent forma acestuia. Atunci au apărut suspiciunile: obiectul putea fi un proiectil neexplodat.

Un viceprimar din Satu Mare s-a urcat pe scuter cu un obuz sub braț!

După ce a fost anunțat despre descoperire, viceprimarul a ajuns la fața locului. În loc să lase obiectul acolo și să aștepte echipa specializată, acesta a luat proiectilul sub braț, s-a urcat pe scuter și a pornit spre postul de poliție. Practic, un posibil obuz neexplodat a fost transportat prin localitate, în plin trafic, pe două roți.

Când viceprimarul a ajuns la poliție și a prezentat obiectul, agentul de serviciu ar fi fost complet surprins de situație. Potrivit informațiilor publicate de PresaSM, polițistul i-ar fi cerut să ducă imediat proiectilul într-o zonă izolată și să aștepte sosirea specialiștilor. Ulterior, la fața locului au intervenit echipele ISU „Someș” Satu Mare pentru identificarea și ridicarea muniției.

Autoritățile trag un semnal de alarmă

Verificările polițiștilor au scos la iveală adevărata natură a obiectului. Era un obuz de calibrul 75 mm, prevăzut cu încărcătură. Muniția urma să fie transportată în condiții de siguranță la depozitul special din Carei, unde urma să fie neutralizată conform procedurilor. Din fericire, întregul episod s-a încheiat fără victime.

Deși incidentul nu a provocat victime, modul în care a fost manevrat proiectilul a fost extrem de riscant. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu atingă și să nu transporte niciodată obiecte care ar putea fi muniție neexplodată. În cazul unei asemenea descoperiri, zona trebuie părăsită și securizată, iar intervenția trebuie solicitată prin 112.

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