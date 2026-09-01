Grea e viața de milionar, Sebi! Cât costă o vizită la benzinărie când conduci un Lamborghini

E grea viața pentru românii cu motoare termice! Prețurile carburanților sunt cum sunt, mai e și RCA-ul… Adică pe bune acum, hai să analizăm situația lui Sebastian Dobrincu, un milionar român, care a împlinit 28 de ani (La Mulți Ani din partea CANCAN.RO, Sebastian!). Concret, Sebi merge cu un Lamborghini Huracan Evo, cum are și Cristiano Ronaldo (dar altă culoare, să nu le confunde prin parcare la Kaufland).

Bun, deci Sebastian Dobrincu are o mașină cu motor V12 de 6.5 litri, normal aspirat. Dacă n-ar fi cele trei motoare electrice auxiliare, care îl ajută pe pante, cine știe ce consum ar avea! Și nu e de mirare că Sebastian a fost surprins de CANCAN.RO la o benzinărie, unde probabil a alimentat și el de 200 de lei, ca toată lumea.

Sebastian Dobrincu, singurel de ziua lui!

Sebastian conduce deci o mașină evaluată undeva între 600.000 și 800.000 de euro, de culoare Baby Blue. Totuși, probabil ar trebui schimbată mașina, Dobrincu face 28 de ani, nu mai e tocmai un baby… poate doar pentru Jasmine Ianțu 😛, dar hai să evităm subiectul, nu e clară situația lui Sebastian pe relații… poate face el lumină, poate ne dă niște clarificări, că tot e ziua lui.

Sebastian Dobrincu și-a făcut averea de tânăr, ca să aibă timp să se bucure de ea. A fost etichetat la 20 de ani drept „cel mai tânăr milionar din Silicon Valley”. În timp ce alți români de vârsta respectivă sunt vedete în Silicon „Văleu, cât s-a făcut benzina!”, Dobrincu nu pare să se sinchisească de asemenea aspecte și își face bucurii după bucurii conducând mașina pe care și-o dorește orice tânăr pasionat de automobile puternice.

Un indiciu că Sebastian Dobrincu este un geniu în materie de finanțe și investiții este și faptul că el și-a luat mașina înainte ca România să aibă autostrăzi (cel puțin finalizate). În prezent, poate merge până la Bacău sau până la Curtea de Argeș, dar în viitor va putea ajunge chiar și la Budapesta, după circa zece opriri la benzinării.

În imagini Dobrincu este singur, nu îl însoțește nicio tânără domnișoară. E logic, o persoană în plus în Huracan ar însemna consum mai mare, costuri ridicate. Mai bine îi dă întâlnire undeva și ea vine cu Uberul, că e mult mai ieftin. Pe lângă asta, fata nici nu riscă să aibă senzații de vertij, pentru că mașina atinge 100 km/h în 2,5 secunde. Nici nu închizi bine portiera și ești la Buzău, dacă nu ești atent.

Dar pe cine să ia Sebastian cu Huracanul? Otniela Sandu, fosta lui iubită, care tot revenea periodic în peisajul lui Sebastian, pare foarte ocupată cu alt bărbat, ceva mai bogat, dar la fel de pasionat de mașini puternice: Costeluș Cășuneanu. Pe ei CANCAN.RO i-a surprins la mare, unde Otniela a lucrat din greu să-l seducă pe Prințișorul Asfaltului. Detalii grăitoare AICI. Deci, singur sau combinat, asta e singura întrebare referitoare la Sebastian Dobrincu, de ziua lui de naștere.

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