Dronă prăbușită pe un câmp din Vaslui! Polițiștii și jandarmii au izolat zona, iar SRI a intervenit

O dronă avariată a fost descoperită miercuri pe un teren agricol din județul Vaslui, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean.

Autoritățile au delimitat zona și au început verificările pentru a stabili originea aparatului.

Dronă prăbușită pe un câmp din Vaslui

Dispozitivul a fost identificat de un localnic pe un câmp din comuna Viișoara, aflată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Polițiștii au fost alertați imediat, iar echipele operative au ajuns la fața locului.

„Astăzi, 1 septembrie 2026, la ora 10.15, șeful postului de poliție Viișoara, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că, pe un câmp din extravilanul localității a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiță.

Perimetrul a fost securizat de echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, pentru a preveni accesul neautorizat și a permite specialiștilor să analizeze dispozitivul.

Polițiștii și jandarmii au izolat zona, iar SRI a intervenit

Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a declarat pentru HotNews că Serviciul Român de Informații a fost notificat în legătură cu incidentul, iar instituțiile abilitate au început procedurile standard de verificare.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a fost, de asemenea, informat, urmând să fie demarată o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care drona a ajuns pe câmpul din Viișoara și pentru dispunerea măsurilor legale.

La locul descoperirii a intervenit și o echipă anti-tero, care efectuează evaluări tehnice asupra aparatului și zonei înconjurătoare.

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