Cum a fost atmosfera la „Spin & Splash by CSID.ro”. Două zile de sport, joacă, sănătate și surprize la THERME București

Timp de două zile, vizitatorii s-au bucurat de o mulțime de activități recreative și sportive, organizate în zonele Galaxy și The Palm, la THERME București.

În ultimul weekend de vară, pe 29 și 30 august 2026, „Ce se întâmplă, Doctore?” și THERME București au adus împreună copii, părinți și iubitori ai unui stil de viață activ la „Spin & Splash by CSID.ro”, un eveniment dedicat mișcării, distracției, creativității și educației pentru sănătate. Timp de două zile, vizitatorii s-au bucurat de o mulțime de activități recreative și sportive, organizate în zonele Galaxy și The Palm.

Sub conceptul „Spin & Splash”, ultimele zile de vară au devenit o adevărată experiență pentru întreaga familie, cu jocuri, competiții, ateliere creative, sesiuni de sport, demonstrații de prim-ajutor, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului.

Mișcare, joacă și distracție pentru întreaga familie, la „Spin & Splash by CSID.ro”

Atmosfera de la THERME București a fost una plină de energie. Cei mici au avut ocazia să participe la ateliere de creație și teatru, să descopere activități interactive și să se bucure de spectacole de Bubble Show.

Nici adulții nu au rămas pe margine. Familiile au intrat în joc și au participat la campionate de volei pe nisip, sesiuni de Aqua Gym și activări speciale pregătite în cadrul evenimentului. De la sport și mișcare până la jocuri și provocări, „Spin & Splash by CSID.ro” a adus împreună activități pentru toate vârstele.

Printre experiențele pregătite pentru participanți s-au numărat:

ateliere de creație și teatru pentru copii

campionate de volei pe nisip pentru familii

sesiuni de Aqua Gym

sesiuni de Bubble Show

darts cu premii oferite de Allianz Țiriac

activări speciale și jocuri pentru întreaga familie

Roata sănătății, cu surprize și premii oferite de partenerii evenimentului.

O aventură prin THERME, cu activități și premii la fiecare pas

La intrarea în THERME București, vizitatorii au primit harta activităților, care i-a ghidat prin zonele tematice ale evenimentului. Participarea la provocări și activități a venit și cu posibilitatea de a aduna ștampile, transformând experiența într-un adevărat traseu de explorare pentru întreaga familie.

Cu cât participanții au descoperit mai multe activități, cu atât au avut mai multe șanse de a intra în joc pentru premiile oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”. Roata sănătății a fost unul dintre punctele de atracție ale evenimentului, aducând și mai multă energie și suspans celor care au ales să participe.

Sănătatea, mai aproape de public alături de SANADOR

Dincolo de distracție și mișcare, „Spin & Splash by CSID.ro” a inclus și o importantă componentă de educație pentru sănătate. Echipa SANADOR le-a oferit vizitatorilor posibilitatea de a-și măsura tensiunea arterială și de a participa la lecții interactive de prim-ajutor. Copiii și adulții au avut astfel ocazia să descopere informații și gesturi simple, dar importante, care pot fi utile în viața de zi cu zi și în situații de urgență. Prin aceste activități, evenimentul a adus informația medicală mai aproape de public într-un mod accesibil, interactiv și ușor de înțeles.

Solidaritate și sprijin pentru comunități vulnerabile, în cele două zile de eveniment

Prima zi a evenimentului „Spin & Splash by CSID” a avut și o componentă socială: 24 de copii aduși prin Fundația Bambini in Emegenza și Fundația SOS Satele Copiilor au participat la activități și au primit pachete cu rechizite, alimente și jucării. Această inițiativă a demonstrat că sănătatea și educația merg mână în mână cu implicarea comunitară. Copiii, cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, s-au bucurat de o zi excepțională la THERME București.

În a doua zi a evenimentului „Spin & Splash by CSID”, alți 22 de copii, aduși prin Fundația Bambini in Emegenza și Fundația SOS Satele Copiilor, au participat la toate activitățile și au primit pachete cu rechizite, alimente și jucării. Toți elevii s-au bucurat din plin de o zi specială la THERME București.

Roata SĂNĂTĂȚII, punctul de atracție de la „Spin & Splash by CSID”

La „Spin & Splash by CSID”, vizitatorii nu au plecat cu mâna goală: au participat la activități, au adunat minimum 6 ștampile CSID pe leaflet și s-au înscris la tombolă în zona Galaxy Outdoor. În cele două zile de eveniment, copiii și adulții au avut ocazia să câștige premii oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”.

Mulțumim partenerilor care au făcut posibil „Spin & Splash by CSID.ro”

Un astfel de weekend nu ar fi fost posibil fără implicarea partenerilor care susțin proiecte dedicate sănătății, educației, sustenabilității și unui stil de viață activ. Le mulțumim partenerilor „Spin & Splash by CSID.ro”: Allianz Țiriac, SANADOR, RetuRO, Lidl, Douglas, Farmaline, Old Spice, Crăița Merelor, Borotalco, Rio Mare, NOVA, Carmistin, D-Toys și eMAG, alături de THERME București, pentru contribuția la realizarea unui weekend plin de jocuri, activități, mișcare, experiențe și surprize pentru întreaga familie.

Toate activitățile organizate de „Ce se întâmplă, Doctore?” în cadrul evenimentului au fost gratuite pentru vizitatorii care au avut acces la THERME București.

Galeriile foto și video de la „Spin & Splash by CSID.ro” vor surprinde cele mai frumoase momente ale weekendului și vor fi disponibile pe CSID.ro, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok ale „Ce se întâmplă, Doctore?”.