Alina Eriko a surprins pe toată lumea cu ultima apariție! Cum arată acum „Pantera Neagră”

Alina Eriko a surprins pe toată lumea cu ultima apariție! Cum arată acum „Pantera Neagră”
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Alina Eriko revine în atenția publicului cu o apariție care a stârnit din nou reacții puternice în mediul online. Imaginile recente cu bruneta au circulat rapid pe rețelele sociale, mai ales pentru că arată o schimbare evidentă față de perioada în care era cunoscută drept „Pantera Neagră”.

În trecut, Alina Eriko a fost surprinsă în ipostaze dificile, inclusiv căutând prin gunoaie și având probleme vizibile cu dantura, detalii care au alimentat speculațiile internauților despre consumul de substanțe interzise. Deși mama ei a declarat în urmă cu ceva timp că fiica sa este „foarte bine” și că a depășit o perioadă complicată, imaginile recente au ridicat din nou semne de întrebare.

Alina Eriko a surprins pe toată lumea cu ultima apariție

Ultima apariție a brunetei a avut loc în salonul Alexandrei Alișorii, o creatoare de conținut cunoscută pe TikTok. În timpul unui live, Alișorii a surprins-o pe Alina Eriko în cadru, îmbrăcată într-o ținută neobișnuită, cu părul neîngrijit și cu dantura vizibil deteriorată.

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Cum arată acum „Pantera Neagră” Foto: Captură TikTok

Reacțiile nu au întârziat, iar clipurile au fost redistribuite masiv. La un moment dat, Alexandra Alișorii i-a adresat o întrebare directă, însă bruneta nu a oferit un răspuns clar.

„Nu vrei să îți mai revii și tu? Nu vrei să lași prostiile?”

În loc de replică, Alina Eriko a sărutat-o pe frunte și a ieșit din cadru.

Mama brunetei declara anterior că situația fiicei sale este stabilă și că aceasta a încheiat relația cu tânărul alături de care apărea frecvent pe TikTok.

„Alina este bine, e foarte bine! A fost o perioadă grea, dar ce să facem, trecem peste toate, ca fiecare (…) Nu mai e cu nimeni. S-au despărțit, nu mai sunt împreună. Nici n-a fost vreo relație așa… apăreau mai mult așa pe Tik Tok”, a declarat aceasta pentru Spynews.ro

Cu toate acestea, noile imagini au alimentat îngrijorarea publicului, care o cunoaște pe Alina Eriko din perioada în care era una dintre cele mai urmărite prezențe din mediul online.

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