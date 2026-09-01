Soția lui Adrian Mutu intră în televiziune! Sandra a spus „da” unei noi provocări

Soția lui Adrian Mutu intră în televiziune! Sandra a spus „da” unei noi provocări
Soția lui Adrian Mutu intră în televiziune!
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Sandra Mutu a făcut o mișcare la care puțini s-ar fi așteptat! Soția lui Adrian Mutu a ieșit din discreția care a însoțit-o în ultimii ani și a acceptat o provocare complet nouă. De această dată, nu mai apare doar în fotografiile alături de celebrul ei soț, ci își face loc chiar în lumea televiziunii.

Sandra a intrat în echipa Antena Stars și urmează să fie văzută în fiecare weekend la Retrospectiva Știrilor Antena Stars, sâmbăta și duminica, de la ora 09:00. Pentru soția fostului mare fotbalist este o schimbare importantă. Dacă până acum a preferat să își țină viața de familie departe de agitația micului ecran, acum a decis să accepte lumina reflectoarelor și să își testeze limitele.

Sandra Mutu intră în televiziune

Decizia nu a fost luată chiar atât de ușor. Sandra a recunoscut că a analizat propunerea înainte să accepte și că noul rol i-a adus deja emoții. Totuși, oamenii apropiați au încurajat-o să facă pasul, iar sprijinul lor i-a dat curaj să înceapă această aventură.

„Este o experiență inedită pentru mine, este noul absolut și chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun DA, dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort. Ce-i drept, am avut și foarte multă susținere din partea oamenilor care realmente contează pentru mine, iar asta mi-a dat curaj.

Sandra Mutu

Sandra Mutu

Momentan, am foarte multe emoții, pe care vreau să le transform în ceva constructiv. Așadar, vă aștept la Retrospectiva Ştirilor Antena Stars!”, a spus Sandra Mutu.

De la Miss România, la prezentatoare TV

Sandra nu este însă la prima întâlnire cu lumea reflectoarelor. Înainte de viața de familie și de relația cu Adrian Mutu, ea a avut propriul parcurs în lumea modei. La doar 17 ani, Sandra Bachici a câștigat titlul de Miss România 2010. Modelingul i-a deschis atunci ușa către lumea mondenă și i-a oferit primele experiențe în fața publicului.

Ulterior, Sandra a ales un drum mult mai discret și s-a concentrat asupra familiei. Alături de Adrian Mutu, ea a construit o familie în care fiul lor, Tiago, ocupă un loc important. Acum, însă, soția „Briliantului” revine în centrul atenției.

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