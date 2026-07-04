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Adrian Mutu, întâmpinat regește la restaurant. Ce face „Briliantul” de când s-a lăsat de fotbal?

De: Adrian Vâlceanu 04/07/2026 | 06:50
Adrian Mutu, întâmpinat regește la restaurant. Ce face „Briliantul” de când s-a lăsat de fotbal?
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Fostul mare fotbalist Adrian Mutu, 47 de ani, s-a bucurat de o primire aproape prezidențială la un restaurant din București, iar momentul delicios a fost imortalizat de CANCAN.RO. „Briliantul”, cum este numit Adi Mutu, pășește pe covorul roșu ca și cum ar fi liderul suprem. Fie că îl știu băieții de la restaurant, fie că impune respect, Adi Mutu a demonstrat că are „panaș”, cum zic francezii.

Îmbrăcat cu un trening Adidas negru, Adi Mutu sfidează canicula, își parchează Mercedesul în fața restaurantului și coboară. A venit singur la restaurant, însă e posibil să se vadă cu cineva înăuntru. De altfel, pare așteptat, pentru că băieții de la restaurant sunt postați precum o gardă de onoare. Unul dintre angajați îi ține ușa în timp ce „Briliantul” pășește sigur pe el pe covorul roșu. Lipsește doar imnul național, pe care Mutu l-a auzit de 77 de ori doar la Naționala mare, fără să mai numărăm prezențele la sub 19 și sub 21.

Ce face Adrian Mutu de când s-a lăsat de fotbal

Deși e liber de contract după ce a părăsit clubul Petrolul, cariera lui Mutu este departe de a se fi încheiat. Sunt zvonuri că ar fi dispus să devină antrenor la FCSB, dar pune o condiție, destul de ușor de intuit de altfel, referitoare la implicarea patronului echipei, Gigi Becali, în alegerea strategiilor de joc și mai ales în privința selecției jucătorilor. Care antrenor este ok să-i facă altcineva echipa, indiferent cine ar fi acea persoană? E ca și cum ai fi bucătar și ți-ar spune patronul să pui ceapă în salata boeuf.

Mutu e liber de contract după plecarea de la Petrolul

Refuzul de a colabora ca antrenor la un club unde patronul face și desface echipa este absolut de înțeles, mai ales că Mutu este un bărbat orgolios. Un indiciu sunt și pozele postate pe Instagram, unde Mutu mai pune și poze cu ținute sau locuri splendide, care subliniază cât de bine arată fostul fotbalist.

Ca să nu mai zicem că Mutu insistă pe numărul 10, pe care l-a purtat la națională și pe care îl are și în denumirea contului de Insta. Dar în cazul lui orgoliul este cât se poate de justificat. Este pe locul întâi, alături de Hagi, la numărul de goluri înscrise pentru Națională. Mutu e în formă excelentă, ar putea chiar să prindă o titularizare la lot și să mai dea un gol, ca să-l învingă pe „Regele” Hagi 😀.

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