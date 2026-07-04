Ce dietă are Taylor Swift? Ce mănâncă în fiecare zi pentru a se păstra în formă

Taylor Swift (36 de ani) este una dintre cele mai admirate femei de pe planetă, iar aparițiile sale impecabile îi fac pe mulți să se întrebe care este rețeta din spatele formei fizice de invidiat. Artista care umple stadioane și încasează sume amețitoare nu se bazează pe cure de slăbire extreme, ci pe un echilibru atent între sport, alimentație și mici plăceri culinare la care refuză să renunțe.

Cântăreața a povestit despre rutina care o ajută să reziste în turneele-maraton. Vedeta a spus că merge constant la celebra sală Body By Simone din New York, unde urmează antrenamente intense bazate pe dans și exerciții de forță. În plus, alergarea a devenit una dintre activitățile sale preferate.

„Pentru mine, alergatul ține de ascultarea unor noi cântece și fac jogging după ritmul muzicii”, a povestit Taylor Swift.

Dieta lui Taylor Swift

Cea mai bogată artistă din lume a dezvăluit și ce mănâncă pentru a își menține silueta. Dacă mulți se așteaptă la meniuri restrictive și porții cântărite la gram, realitatea este cu totul alta. În timpul săptămânii, Taylor încearcă să mănânce cât mai sănătos și să evite produsele care îi pot afecta energia.

„În timpul săptămânii, consum alimente sănătoase – salate, iaurturi, sandvișuri. Fără băuturi cu zahăr. Dar nu îmi impun foarte multe reguli. Știm ce este bun pentru noi, avem acest simț”, a spus ea.

În weekend, schimbă complet regulile jocului. Vedeta a recunoscut că adoră să se răsfețe cu preparatele pe care mulți nutriționiști le-ar trece imediat pe lista neagră. Ea a spus că nu poate renunța la burgeri, cartofi prăjiți și dulciuri.

„Îmi place mâncarea de relaxare. Burgeri, cartofi prăjiți, înghețată, dar și prăjituri coapte. Îmi place să coc. Fac pâine din dovleac pentru toată lumea și prăjituri cu scorțișoară, dar și ciocolată caldă și ceai”, a spus aceasta.

Bea 10 sticle de apă pe zi

Pe lângă pasiunea pentru dulciuri și preparate consistente, Taylor are și un alt obicei care îi surprinde pe fani. Hidratarea este sfântă pentru ea, mai ales în perioadele în care urcă pe scenă seară de seară. Ea a spus că bea 10 sticle de apă pe zi, mult mai mult decât este recomandat.

„Beau 10 sticle de apă pe zi”, a dezvăluit artista.

Artista a spus că nu doar corpul trebuie îngrijit, ci și mintea. Vedeta a spus că își verifică permanent starea emoțională și că încearcă să își mențină anxietatea sub control.

„Am un „indicator intern”, care îmi arată dacă am avut o săptămână bună sau rea…”, a mărturisit Taylor Swift.

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