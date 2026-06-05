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Taylor Swift a devenit cea mai bogată cântăreață din istorie! Ce avere uriașă are artista, de fapt

De: Simona Vlad 05/06/2026 | 21:28
Taylor Swift a devenit cea mai bogată cântăreață din istorie! Ce avere uriașă are artista, de fapt
Taylor Swift are un nou iubit / sursă foto: capturi video
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Taylor Swift continuă să doboare record după record. După ce a cucerit industria muzicală, artista americană a reușit acum o performanță uriașă și în plan financiar.

Potrivit revistei Forbes, Taylor Swift a devenit oficial cea mai bogată cântăreață din istorie. Averea vedetei a ajuns la impresionanta sumă de 2 miliarde de dolari, dublu față de cât avea în urmă cu doar doi ani.

La 36 de ani, interpreta hiturilor „Shake It Off”, „Blank Space” și „Cruel Summer” se află într-o ligă proprie. Ascensiunea financiară spectaculoasă vine după succesul fenomenal al turneului Eras Tour, considerat deja cel mai profitabil turneu din istoria muzicii.

Turneul care a schimbat totul pentru Taylor Swift

Eras Tour nu a fost doar un succes artistic. A devenit o adevărată mașinărie de făcut bani. Potrivit Forbes, turneul a generat încasări de aproximativ 2,2 miliarde de dolari, o sumă fără precedent în industria muzicală. Performanța a transformat-o pe Taylor Swift într-un fenomen economic global.

Succesul turneului a venit la pachet și cu o victorie personală uriașă pentru artistă. Cu o parte din banii obținuți, Taylor Swift a reușit să cumpere înapoi înregistrările master ale pieselor sale, după ani întregi de dispute privind drepturile asupra catalogului muzical.

Lupta pentru muzica ei a durat ani întregi

La începutul carierei, Taylor Swift a semnat cu casa de discuri Big Machine, unde și-a lansat primele șase albume.

În 2019, drepturile asupra acestor materiale au fost vândute către o companie controlată de managerul muzical Scooter Braun, într-o tranzacție estimată la peste 300 de milioane de dolari.

Artista a susținut atunci că vânzarea s-a realizat fără acordul ei și a criticat public întreaga operațiune.

Determinată să recâștige controlul asupra propriei muzici, Taylor Swift a început să își reînregistreze albumele. Decizia a schimbat regulile jocului în industrie și i-a adus controlul asupra unei mari părți din catalogul său muzical.

Averea care o plasează în istoria muzicii

În 2025, cântăreața a anunțat că a reușit să răscumpere drepturile asupra primelor sale șase albume, încheind una dintre cele mai urmărite dispute din industria divertismentului.

Astăzi, cu o avere estimată la 2 miliarde de dolari, Taylor Swift nu este doar una dintre cele mai iubite artiste ale planetei. Este oficial cea mai bogată cântăreață din toate timpurile. Iar dacă ritmul succesului va continua, specialiștii spun că averea vedetei ar putea crește spectaculos și în următorii ani.

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