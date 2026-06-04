O melodie celebră a lui Taylor Swift și doi foști soți. Momentul care a transformat o nuntă într-un fenomen online

Un moment plin de umor de la o nuntă din Statele Unite a devenit viral pe rețelele sociale. Părinții divorțați ai miresei au ales să intre la recepție pe melodia „We Are Never Ever Getting Back Together” a lui Taylor Swift, iar reacția invitaților și a internauților a fost pe măsură.

Sydney și Tanner Eberle s-au căsătorit pe 23 mai, la Freedom Farms, în Valencia, Pennsylvania. Însă unul dintre cele mai comentate momente ale serii nu i-a avut în prim-plan pe miri, ci pe părinții miresei.

O melodie celebră a lui Taylor Swift și doi foști soți

Totul a pornit de la Stacy Jump, mama lui Sydney. Cu puțin timp înainte de nuntă, femeia a auzit la radio celebra piesă a lui Taylor Swift „We Are Never Ever Getting Back Together” și s-a gândit că ar fi alegerea perfectă pentru intrarea sa la recepție alături de fostul soț, Randall Hazer. Ideea a fost imediat aprobată de toată familia, inclusiv de miri.

În momentul în care melodia a început să răsune în sală, cei aproximativ 100 de invitați au izbucnit în râs. Sydney a povestit pentru revista People:

„Toți au adorat momentul și l-au găsit extrem de amuzant.”

Mireasa spune că majoritatea invitaților știau deja că părinții ei sunt divorțați și au înțeles imediat gluma. Aceasta a explicat:

„Majoritatea prietenilor și rudelor noastre știau deja că părinții mei sunt divorțați, așa că au înțeles instantaneu gluma. Chiar și invitații care nu știau au prins foarte repede ideea după ce a început melodia. A devenit cu siguranță unul dintre cele mai memorabile momente ale serii.”

Au rămas o familie, chiar și după divorț

Sydney spune că familia sa nu a fost niciodată genul care să ia lucrurile prea în serios. Deși părinții ei au divorțat, relația dintre ei a rămas una foarte bună, iar acest lucru s-a văzut și la nuntă.

„Sunt foarte recunoscătoare că toată lumea poate să se adune, să râdă și să sărbătorească astfel de momente împreună, ca familie.”

Mama miresei crede că gestul lor transmite și un mesaj important pentru alte familii aflate în situații similare. Stacy Jump a explicat:

„A fost distractiv. Dar cred că este trist că există atât de multe cupluri divorțate care nu reușesc să se înțeleagă de dragul copiilor lor, nici măcar în momente precum o nuntă.”

Filmarea a devenit virală peste noapte

Momentul a fost surprins de fotografa evenimentului, Michaela Ingmire, care a publicat imaginile pe Instagram la o zi după nuntă. Rezultatul a fost spectaculos: videoclipul a adunat aproape 6 milioane de vizualizări și peste 140.000 de aprecieri.

Cel mai apreciat comentariu a rezumat perfect situația:

„Garantat există o relație de coparentalitate foarte sănătoasă în spatele acestei alegeri muzicale. Este incredibil de amuzant.” Comentariul a strâns peste 25.000 de aprecieri.

Nimeni nu se aștepta la un asemenea succes

Familia spune că nu avea nici cea mai mică idee că momentul va ajunge viral. Sydney a mai adăugat:

„Sincer, nu aveam nicio idee că cineva filmează intrarea, cu atât mai puțin că o va posta online. A fost un șoc să vedem peste noapte imagini de la nunta noastră răspândite pe rețelele sociale.”

Nici părinții ei nu au fost mai puțin surprinși.

„Niciunul dintre noi nu s-a așteptat la o asemenea atenție. Pur și simplu ne distram și încercam să creăm un moment relaxat și amuzant pentru noi și pentru invitați.”

În opinia miresei, oamenii au rezonat cu povestea pentru că demonstrează că, în ciuda unui divorț, o familie poate rămâne unită atunci când există respect și maturitate. Aceasta a concluzionat:

„Cred că oamenii s-au regăsit în ideea că, în ciuda divorțului, toți cei implicați au reușit să se adune și să sărbătorească împreună, cu dragoste și umor.”

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