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Madonna și-a speriat fanii la un concert în New York. Gestul care a provocat panică în mulțime

De: Daniel Matei 05/06/2026 | 17:44
Madonna și-a speriat fanii la un concert în New York. Gestul care a provocat panică în mulțime
Sursa foto: Profimedia
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Madonna a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a făcut un gest considerat periculos în timpul unui concert-surpriză organizat în Times Square, New York, pentru a marca începutul lunii Pride.

Artista, în vârstă de 67 de ani, a urcat pe scenă în cadrul unui eveniment special și a susținut un recital de aproximativ 15 minute în fața a sute de persoane adunate în centrul Manhattanului, însă o „cascadorie” în timpul recitalului le-a tăiat respirația celor aflați în public, potrivit Daily Mail.

Momentul care i-a speriat pe fanii cântăreței

Momentul care a atras atenția tuturor a avut loc atunci când artista a fost ridicată deasupra publicului pe o platformă suspendată. La un moment dat, Madonna și-a trecut unul dintre picioare peste bariera de protecție aflată la înălțime, provocând reacții de panică în rândul spectatorilor.

Sursa foto: Profimedia

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, iar numeroși fani și-au exprimat îngrijorarea.

„Am țipat: «Madonna, nu!»”, a scris un utilizator pe platforma X, după ce a urmărit momentul surprins în timpul concertului.

Reacțiile au fost alimentate și de faptul că artista a mai fost implicată în incidente pe scenă de-a lungul carierei sale. Presa internațională a amintit de căzătura suferită la gala BRIT Awards din 2015 și de alte accidente petrecute în timpul spectacolelor sale.

Madonna și-a promovat noul album


Show-ul din Times Square a fost organizat pentru a celebra debutul Pride Month și pentru promovarea noului album al artistei, „Confessions II”, care urmează să fie lansat în luna iulie. În timpul concertului, Madonna a interpretat piese precum „Hung Up”, „Get Together” și „I Love New York”, dar și melodii noi de pe viitorul album al său.

Pe scenă i s-a alăturat și DJ-ul britanic Stuart Price, colaborator de lungă durată al artistei, care a lucrat cu Madonna încă de la albumul său „Confessions on a Dance Floor”, lansat în 2005.

Price este și unul dintre producătorii noului album „Confessions II”, programat să fie lansat pe 3 iulie, aceeași zi în care presa internațională speculează că Taylor Swift și Travis Kelce urmează să se căsătorească.

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