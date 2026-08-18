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Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit și n-au avut nicio șansă

De: Alina Drăgan 18/08/2026 | 21:15
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit și n-au avut nicio șansă
Alexander Cromie și Marie Ebert au murit în luna de miere /Foto: Facebook, X
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Sfârșit tragic pentru doi afaceriști britanici. Alexander Cromie și Marie Ebert erau proaspăt căsătoriți și își petreceau luna de miere în Grecia. Însă, elicopterul privat în care se aflau s-a prăbușit și a fost cuprins de flăcări la aterizarea pe insula Sifnos. Din păcate, cei doi soți și-au pierdut viața în urma accidentului.

Alexander Cromie și Marie Ebert se aflau în luna de miere și aleseseră să ajungă pe insulă cu un elicopter privat închiriat din Atena. Accidentul s-a produs luni seară, 17 august, în jurul orei 18:00, în apropierea heliportului din Sifnos, chiar în timpul manevrelor pentru aterizare (Vezi mai multe detalii AICI).

Cuplul călătorea de la Markopoulo spre destinația de vacanță Sifnos, iar aparatul de tip Bell 206 era pilotat de Giorgos Raikos, un fost ofițer de aviație militară cu o vastă experiență de zbor, în vârstă de 55 de ani, tată a trei copii. Din păcate, în urma celor întâmplate, atât cuplul, cât și pilotul și-au pierdut viața.

Alexander Cromie și Marie Ebert au murit în luna de miere

Alexander Cromie, vicepreședinte la fondul de investiții Blackstone, și Marie Ebert, consultant la renumita companie Bain & Company, închiriaseră un taxi aerian din apropierea Atenei, însă aeronava a suferit o defecțiune tehnică în aer. Iar mai apoi s-a prăbușit la câțiva metri de locul în care ar fi trebuit să aterizeze.

Din primele informații, accidentul s-ar fi petrecut din cauza unei posibile probleme tehnice apărută în ultimele momente ale zborului. Aeronava ar fi pierdut controlul și s-ar fi îndreptat către un deal din apropierea heliportului. Din păcate, pentru Alexander Cromie și Marie Ebert sfârșitul a venit prematur.

Decesul celor doi a adus multă durere, mai ales pentru familiile acestora, dar și pentru partenerii de afaceri. Cuplul era cunoscut în mediul de afaceri londonez, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Suntem șocați de trecerea tragică în neființă a trei persoane, inclusiv a colegului nostru Alex Cromie și a soției sale, Marie Ebert, care își sărbătoreau luna de miere. Alex a fost iubit de toți cei care l-au cunoscut și au lucrat cu el, iar gândurile noastre sunt alături de cei dragi”, au transmis reprezentanții companiei Blackstone.

„Marie Ebert a fost o membră extrem de îndrăgită și profund respectată a echipei noastre din Londra. A fost excepțională în munca sa, admirată de colegi și avea un viitor extraordinar înainte. Suntem devastați de această pierdere cumplită”, se arată în declarația oficială a companiei Bain & Company.

 

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