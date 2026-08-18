Tragedie în luna de miere. Un cuplu britanic și pilotul elicopterului au murit într-un accident în Grecia

O vacanță care trebuia să fie începutul unei noi etape pentru un cuplu britanic s-a transformat într-o tragedie. Alexander Cromie și Marie Ebert, doi londonezi trecuți de 30 de ani au murit împreună cu pilotul elicopterului în care se aflau, după ce aeronava s-a prăbușit pe insula grecească Sifnos.

Cei doi se aflau în luna de miere și aleseseră să ajungă pe insulă cu un elicopter privat închiriat din Atena. Accidentul s-a produs luni seară, în jurul orei 18:00, în apropierea heliportului din Sifnos, chiar în timpul manevrelor de apropiere pentru aterizare.

Doi tineri și-au pierdut viața

Primele informații indică o posibilă problemă tehnică apărută în ultimele momente ale zborului. Aeronava ar fi pierdut controlul și s-ar fi îndreptat către un deal din apropierea heliportului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere surprind momentele dramatice. Elicopterul pare să se rotească necontrolat, după care pierde brusc altitudine și se izbește de sol. În urma impactului, aeronava este cuprinsă de flăcări.

La manșa elicopterului se afla Giorgos Raikos, un pilot cu o experiență considerabilă. Acesta fusese anterior ofițer al Forțelor Aeriene ale Greciei și pilotase inclusiv elicoptere militare de tip Chinook.

Viceprimarul insulei, Manolis Fountoulakis, a relatat că elicopterul a fost distrus aproape în totalitate în urma impactului. Localnicii au povestit că, înainte de prăbușire, au auzit un zgomot puternic și neobișnuit provenind de la aeronavă, ceea ce a atras imediat atenția celor aflați în zonă.

„Nu mai rămăsese nimic, doar o masă diformă de resturi. Locuitorii spun că elicopterul a scos un zgomot puternic și neobișnuit înainte de prăbușire, asemănător celui produs de aeronavele militare”, a declarat Manolis Fountoulakis, viceprimarul insulei.

Autoritățile elene continuă verificările pentru a stabili cu exactitate ce a provocat accidentul și cum s-a ajuns la pierderea controlului aeronavei. Cele trei victime au fost recuperate de echipele de intervenție, iar tragedia a lăsat în urmă familii îndoliate și o comunitate locală profund afectată.

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