Doliu în lumea televiziunii. Robert Kelker-Kelly, starul din „Days of Our Lives” și „General Hospital”, a murit la 62 de ani

Doliu în lumea televiziunii. Robert Kelker-Kelly, starul din „Days of Our Lives” și „General Hospital”, a murit la 62 de ani
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Sursa: Captură YouTube/Soaps Daily
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Actorul Robert Kelker-Kelly, cunoscut în special pentru rolurile sale din serialele „Days of Our Lives” și „General Hospital”, a murit sâmbătă, 3 octombrie, la vârsta de 62 de ani. Cauza morții nu a fost făcută publică momentan, informează PEOPLE.

Actorul a devenit cunoscut publicului american în special datorită aparițiilor în mai multe dintre cele mai populare seriale de televiziune din anii ’80 și ’90.

Robert Kelker-Kelly a murit la 62 de ani

Kelker-Kelly l-a interpretat pe Bo Brady în „Days of Our Lives” între 1992 și 1995. Actorul a preluat personajul de la Peter Reckell, care îl jucase timp de mai mulți ani și care avea să revină ulterior în distribuția serialului.

Rolul lui Bo Brady a fost unul dintre cele mai importante din cariera lui Kelker-Kelly și l-a transformat într-un nume cunoscut printre fanii producțiilor de tip soap opera.

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Înainte de „Days of Our Lives”, actorul a apărut în „Another World”, unde l-a interpretat pe Sam Fowler. A făcut parte din distribuția producției între 1987 și 1990.

Ulterior, Kelker-Kelly s-a alăturat distribuției „General Hospital”, unde l-a interpretat pe Stavros Cassadine. Personajul său, membru al celebrei familii Cassadine, a apărut în serial în anii ’90, iar actorul a revenit ulterior în același rol. Robert Kelker-Kelly a apărut și în serialul „Port Charles”, o producție derivată din „General Hospital”.

 

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Actorul a ales ulterior o altă carieră

După ce s-a retras în mare parte din actorie, Robert Kelker-Kelly a ales un drum profesional complet diferit. Acesta a devenit pilot și a lucrat în domeniul aviației.

Într-un interviu acordat în 2024 podcastului „The Daily Drama”, actorul povestea că pasiunea pentru aviație exista încă din perioada în care lucra în televiziune.

Kelker-Kelly a explicat că începuse să ia lecții de zbor încă din timpul aparițiilor sale în „Days of Our Lives”, iar ulterior a decis să transforme această pasiune într-o carieră.

Ultima sa apariție înregistrată ca actor a fost în 2014, când a revenit în „General Hospital” în rolul lui Stavros Cassadine.

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