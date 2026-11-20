Cel mai scump proces de divorț din istoria Marii Britanii a început la Londra. Natalia Potanina, fosta soție a miliardarului rus Vladimir Potanin, cere peste două miliarde de lire sterline din averea acestuia, estimată de Forbes la aproape 30 de miliarde de dolari.

Procesul a început miercuri la Înalta Curte din Londra, la mai bine de 12 ani de la divorțul celor doi, pronunțat în Rusia. Natalia Potanina încearcă să obțină o parte din averea acumulată în timpul căsniciei, însă fostul soț contestă cererile ei.

Potrivit Reuters, femeia a propus încheierea litigiului în schimbul sumei de 2,174 miliarde de lire sterline. Avocatul său, Charles Howard, susține că aceasta reprezintă a șaptea parte din averea de 14 miliarde de lire pe care i-o atribuie fostului soț.

Cât vrea să obțină Natalia Potanina de la fostul soț

Natalia Potanina solicită până la jumătate din valoarea participației deținute indirect de fostul soț la compania minieră Norilsk Nickel, precum și o parte din dividendele încasate de acesta începând din 2014. În plus, femeia revendică și o proprietate de lux din Rusia.

Vladimir Potanin, în vârstă de 65 de ani, este unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia. El conduce Norilsk Nickel, cel mai mare producător mondial de paladiu și unul dintre principalii producători de nichel rafinat.

Miliardarul și-a construit o mare parte din avere în anii ’90, când a cumpărat participații la compania minieră pentru aproximativ 170 de milioane de dolari. În prezent, holdingul său, Interros, deține 34,2% din acțiunile Norilsk Nickel.

Avocatul Nataliei Potanina a susținut în instanță că sumele solicitate reflectă stilul de viață extrem de luxos al fostului cuplu. Ca exemplu, acesta a amintit că miliardarul ar fi plătit 1,7 milioane de lire sterline pentru ca regretatul cântăreț George Michael și echipa sa să călătorească în Rusia, unde artistul a susținut un spectacol de o oră, în 2006.

Ce spune miliardarul

Avocații lui Vladimir Potanin afirmă că Natalia a primit deja aproximativ 80 de milioane de dolari în urma procedurilor de divorț din Rusia, însă aceasta contestă aceste afirmații.

Mai mult, reprezentanții miliardarului susțin că sancțiunile internaționale impuse acestuia ar putea face imposibilă plata unei eventuale despăgubiri. Pentru a achita suma cerută, Potanin ar putea fi nevoit să vândă o parte din acțiunile Norilsk Nickel.

Potrivit avocaților săi, o asemenea tranzacție ar atrage atenția autorităților din Rusia și Marea Britanie, având în vedere importanța strategică a companiei.

Deși Forbes îi estimează averea la aproape 30 de miliarde de dolari, Potanin a declarat în cadrul procesului că activele sale nete valorează aproximativ 5,2 miliarde de lire sterline. Natalia Potanina contestă însă și aceste informații.

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