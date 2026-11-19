Actorul american Larry Poindexter, cunoscut pentru rolurile din „S.W.A.T.”, „Days of Our Lives” și „General Hospital”, a murit la vârsta de 66 de ani, la câteva zile după ce a fost lovit de o mașină în Los Angeles. Acesta se afla internat în spital și urma să fie supus unei intervenții chirurgicale, însă s-a stins din viață înainte de operație.

Larry Poindexter a murit miercuri după ce petrecuse mai multe zile în spital. Potrivit The Independent, actorul fusese victima unui accident rutier, fiind lovit de o mașină în timp ce traversa strada pentru a cumpăra mâncare.

Larry Poindexter a murit înainte de operație

Accidentul s-a produs în seara zilei de 13 noiembrie. În urma impactului, actorul a suferit mai multe fracturi și a fost transportat la spital. Medicii urmau să îl supună unei intervenții chirurgicale, însă starea sa s-a agravat brusc.

Actorul a murit în dimineața zilei de 18 noiembrie, înainte ca operația să aibă loc. Cauza medicală exactă a decesului nu a fost comunicată public.

Vestea morții sale a provocat reacții în rândul colegilor de breaslă. Actorul Paul Iacono, care i-a interpretat fiul în serialul „The Hard Times of RJ Berger”, a publicat un mesaj emoționant în memoria acestuia.

„Puțini oameni pe care i-am cunoscut au fost atât de buni, generoși, extrem de talentați și incredibil de amuzanți. M-a învățat că a fi un om bun și un coleg de încredere contează la fel de mult ca a fi un actor extraordinar. Voi fi mereu onorat că i-am interpretat fiul și îl voi prețui întotdeauna ca pe al doilea meu tată”, a transmis Paul Iacono.

Carieră de peste 40 de ani

Născut în Dallas, Texas, în 1959, Larry Poindexter a crescut într-o familie apropiată de lumea artistică. Tatăl său, H.R. Poindexter, a fost scenograf și designer de lumini, recompensat cu un premiu Tony, iar mama sa, Sue Ann Erdman, a fost cântăreață de operă.

Actorul și-a început cariera în televiziune la începutul anilor ’80 și a apărut de-a lungul timpului în aproape 200 de producții.

Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel al căpitanului Tom Fuller din filmul de acțiune „S.W.A.T.”, lansat în 2003, în care a jucat alături de Samuel L. Jackson și Colin Farrell.

În serialul „Days of Our Lives”, Poindexter l-a interpretat pe Ben Welch în 1984, iar ulterior a revenit în distribuție, între 2014 și 2018, în rolul părintelui Louis. A mai apărut în „General Hospital”, „Santa Barbara”, „JAG”, „Friends”, „CSI”, „NCIS”, „Supernatural” și „Curb Your Enthusiasm”.

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