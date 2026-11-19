Regizorul Felix Alexa a fost dat afară de la Teatrul Naționa „I.L Caragiale” din București, în urma scandalului în care a fost acuzat de hărțuire și șantaj profesional.

Teatrul Național „I.L Caragiale” din București a anunțat public încetarea contractului de muncă a regizorului Felix Alexa. Acesta a fost angajat la TNB în luna octombrie, pe durata stagiunii în curs (2026-2027). Regizorul urma să pună în scenă spectacolul „Tartuffe”, de de Molière.

„În urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București face următoarea precizare: începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Național București a încetat”, se arată mesajul transmis de instituție.

Reamintim că venirea regizorului la TNB a provocat un val de reacții în spațiul public, în contextul acuzațiilor de hărțuire și comportament abuziv care îl urmăresc de ani buni. În 2022, Felix Alexa, regizor și profesor UNATC, a fost acuzat de mai multe eleve de hărțuire, agresiune și abuz de putere.

Lucrurile nu s-au oprit aici. În ianuarie 2023, au apărut noi acuzații grave. Una dintre fostele iubite ale regizorului l-a acuzat că a hărțuit-o prin mesaje, că i-a spart ușa locuinței și că i-a tăiat cauciucurile mașinii. La acea vreme, regizorul a admis că a avut relații amoroase cu foste studente, însă a ținut să precizeze că a fost vorba despre povești de dragoste asumate.

În luna octombrie 2026, scandalul a izbucnit din nou, odată cu vestea că Felix Alexa a fost angajat la Teatrul Național București. Decizia a stârnit un val de critici în rândul actorilor și regizorilor, care au criticat conducerea instituției pentru felul în care a tratat acuzațiile din 2022. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, regizorul susține că presupusele victime mint și că este hotărât să își facă dreptate pe cale legală.

„Să știți că așa-zisele «victime» mint. Am dovezi și le-am dat în judecată. Și voi mai da în judecată oameni care m-au defăimat… Voi cere fiecăruia daune de 100.000 de euro!!! Cât despre colegii lipsiți total de caracter, nu pot spune decât că sunt imaginea IPOCRIZIEI. A luat-o lumea razna… Dar e și multă rea-voință și mizerie umană în cazul meu. Să defăimezi și să strici imaginea publică a unui om cunoscut pentru a te cățăra pe notorietatea lui… E INFRACȚIUNE. ȘI VOI CERE DAUNE ORICUI FACE ASTA!!!”, a declarat Felix Alexa pentru CANCAN.RO.

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