Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, a fost surprins de CANCAN.RO împreună cu cele două comori ale sale, fetițele Clara și Ella, pe care le-a scos, ca un tătic responsabil, la o plimbare plus răsfăț, după ce le-a luat de la școală. În „familia” extinsă George Burcea – Andreea Bălan – Victor Cornea pare să fie armonie, toată lumea e fericită, iar fetițele sunt încântate că petrec timp cu chipeșul lor tătic.

Pe la începutul anului 2020, scena mondenă a României era zguduită de anunțul divorțului unuia dintre cele mai cool cupluri: artista Andreea Bălan și actorul George Burcea. Oficial nu e nicio legătură între divorț și unele știri apărute chiar înainte de anunț, referitoare la anchetarea lui George Burcea pentru conducere sub influența stupefiantelor (cocaină), după un filaj al Poliției. Întreaga poveste a fost relatată pe larg de CANCAN.RO și puteți găsi detalii AICI.

După un proces de doi ani și niște declarații mai tăioase din partea foștilor soți, George Burcea și Andreea Bălan și-au primit decizia de divorț, prin 2022. De atunci, lucrurile curg cât se poate de normal și în sânul acestei foste povești de dragoste nu s-a mai strecurat niciun scandal. George Burcea pare un tătic implicat. Se vede că fetițele Clara și Ella îl adoră, îl țin de mână pe stradă, iar el e de-a dreptul radios să se plimbe cu fetițele lui.

În imagini se vede că George Burcea e un tătic smart, pentru că are câteva pungi de cumpărături ticsite cu lucrușoare pe care fetițele abia așteaptă să le probeze. Așa se face. Iată că divorțul este mereu o soluție, niciodată o problemă, și toată lumea e fericită.

În timp ce Andreea Bălan și-a găsit fericirea în brațele tânărului tenismen Victor Cornea, cu care s-a și căsătorit în această toamnă, George Burcea a avut un traseul mai sinuos după divorț. A venit relația cu Viviana Sposub, de care s-a despărțit (cu repetiție, apoi definitiv). Apăruse și o nouă iubită, Mădălina, despre care CANCAN.RO scrisese AICI, dar în prezent nu e clară situația.

În privința activității profesionale, George Burcea o duce bine, e pe val. Nici contul de Instagram nu e de neglijat, are peste 230k de followeri. Are și roluri, unele chiar celebre. A fost șoferul și valetul familiei Addams în seria Wednesday, foarte greu de recunoscut cu machiajul cadaveric, dar intrat în legendă pentru fanii seriei, care se duc la castelul Cantacuzino, din Bușteni, unde s-au filmat multe scene.

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