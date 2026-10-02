Andreea Bălan, învinsă de propriile fete la shopping! Artista a trebuit să stea puțin jos în mall, Clara și Ella i-au dat clasă!

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Andreea Bălan, 42 de ani, doi copii din căsătoria anterioară cu actorul George Burcea, 1,6 milioane de followeri pe Instagram și duce o viață frumoasă alături de tânărul ei soț, tenismenul Victor Cornea. Recent ea a fost văzută de CANCAN.RO împreună cu fetițele ei, Ella Maya și Clara Maria, de circa 10 și respectiv 7 ani, la o partidă de shopping, câștigată clar de cele două fetițe. O fi fost obosită de la antrenamentele de dans, sau de la câtă alergătură presupune o ieșire la mall cu două fetițe cel puțin la fel de curioase precum mama lor? Cert este că Andreea Bălan ia o pauză de respiro și se așează pe un taburet într-un magazin.

Andreea Bălan și cele două fete ale ei seamănă cu un stol de fluturași care umblă din magazin în magazin prin Băneasa Shopping City. Se vede că fetițele sunt super încântate să iasă cu mama lor, vedeta Andreea Bălan. Totuși, ele nu sunt îmbrăcate cu nimic ieșit din comun, probabil Andreea vrea să fie cât mai ancorate în realitate și nu cu capul în nori, deși posibilitățile financiare ale familiei sunt consistente.

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În imagini se vede cum Andreea pare să fie răpusă de oboseală, stă pe un taburet și intră puțin prin mesaje, lăsându-le pe fete să-și aleagă ce ținute vor. Așa e cu doi copii, nu e de două ori mai greu, e la pătrat! 😀

Andreea Bălan a ieșit cu fetele ei la mall

Mami Andreea nu putea însă renunța la ținutele ei wow, așa că poartă o fustă mini clasică, în nuanțe de gri, o bluză culoarea untului, cu un decolteu destul de rezervat, că doar a ieșit cu copiii, nu pozează pe Instagram (unde plouă cu poze delicioase cu Andreea). Silueta Andreei, pe care o are de foarte mulți ani, este accentuată de o pereche de botine cu un toc de 10 cm. Îi e cam greu să-și păstreze echilibrul cu atâtea pungi de shopping la braț, dar face față cavalcadei prin magazine.

Deși toată lumea știe că Andreea are foarte multe proiecte artistice, iată că și-a făcut timp și pentru fetițe. Cât despre Victor, probabil este la antrenamente și se încălzește cu gândul că o va revedea curând pe superba lui soție. Ei sunt încă în perioada romantică, deși a trecut aproape doi ani de la cererea în căsătorie, care s-a întâmplat în decembrie 2024, când frumoșii logodnici au mers în Laponia, pentru că, nu-i așa, Moșule, ce tânăr ești… Da, Victor e cu 9 ani mai tânăr decât Andreea, a serbat alături de ea aniversarea de 33 de ani. El are un băiat, Luca, dintr-o relație din tinerețe. Luca locuiește și el în București, împreună cu mama lui și se pare că toată lumea se înțelege bine cu toată lumea, deci cu atât mai bine, că de scandaluri nu ducem lipsă.

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a fost un adevărat recital de eleganță și bun-gust, iar pozele de la eveniment, postate pe Instagram, au luat mii de Like-uri, pentru că realmente cei doi sunt foarte frumoși împreună și par să aibă o relație solidă și sinceră.

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