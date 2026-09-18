El l-a înlocuit pe Petrișor Ruge! Andreea Bălan a publicat primele imagini cu noul partener de dans

Andreea Bălan are un nou partener de scenă. Maikel Rivera, originar din Cuba, s-a alăturat echipei artistei și a început deja pregătirile pentru proiectele următoare. Dansatorul este specializat în balet și dans contemporan, iar experiența acumulată în aceste domenii îl ajută să se adapteze rapid noilor coregrafii.

Colaborarea dintre cei doi poate fi văzută deja și în mediul online. Artista a publicat un videoclip în care dansează alături de noul membru, oferind astfel o imagine a celui care i-a luat locul lui Petrișor Ruge.

Mult timp, Andreea Bălan și fostul partener de dans au fost prezențe constante pe aceeași scenă, colaborarea dintre cei doi devenind bine cunoscută în rândul fanilor. Dansatorul a însoțit-o pe artistă la numeroase show-uri și evenimente importante.

Totodată, momentele lor împreună au atras de fiecare dată atenția publicului. În ultima vreme, însă, componența echipei care o însoțește pe Andreea Bălan s-a schimbat, iar Petrișor Ruge nu mai apare alături de ea, lucru remarcat rapid de cei care îi urmăresc activitatea.

Maikel Rivera a intrat direct în programul de repetiții

Noul membru nu a avut prea mult timp pentru acomodare. Odată ajuns în echipa artistei, a început să învețe coregrafiile și să repete alături de ceilalți dansatori.

Experiența sa în balet și dans contemporan presupune o pregătire fizică riguroasă și multă disciplină, calități importante pentru proiectele artistice în care urmează să fie implicat.

Maikel Rivera este prezent și pe rețelele de socializare, unde și-a format o comunitate de peste 40.000 de urmăritori. Pe conturile sale, dansatorul publică videoclipuri în care își arată aptitudinile artistice, dar și fotografii din viața de zi cu zi.

Printre postările recente se numără și momentul în care apare dansând împreună cu Andreea Bălan, semn că pregătirile pentru noile apariții sunt deja în desfășurare.

„Avem un nou membru în echipa noastră! Este din Cuba și este dansator profesionist de balet și dans contemporan. Ne vedem cu toții la concertele noastre”, a transmis Andreea Bălan.

Pe lângă activitatea profesională, Maikel este preocupat și de forma sa fizică. Are o musculatură bine definită, iar antrenamentele de la sală fac parte din rutina sa. Tatuajele și părul brunet completează imaginea unui dansator alături de care Andreea Bălan urmează să facă furori la concerte. Pentru Maikel Rivera, colaborarea cu artista reprezintă un nou capitol profesional, iar primele repetiții au început deja.

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