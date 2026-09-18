Valerie Lungu își explică comportamentul din Asia Express: „Sunt o fire vulcanică”

Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gîlcă, participă la Asia Express 2026. Cei doi au atras atenția publicului, în mod deosebit, din cauza comportamentului pe care l-a afișat influencerița în cadrul concursului.

Fanii emisiunii nu au apreciat comportamentul pe care l-a avut tânăra de-a lungul concursului. Valul de hate din mediul online a făcut-o pe Valerie Lungu să își explice atitudinea față de colegi și localnici. Cele mai multe tensiuni au avut loc între ea și Maurice Munteanu.

Nici Gabi Torje nu a scăpat de comentariile influenceriței. De curând, ea a explicat pe pagina sa de TikTok că este o persoană vulcanică, ceea ce a contribuit mult la experiența Asia Express. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Valerie Lungu își explică comportamentul din Asia Express

Pentru că a recunoscut că este o fire destul de vulcanică, de multe ori a clacat în cadrul emisiunii. Ea a mai explicat că nu a reușit să deprindă abilitatea lui Gabi Torje de a face din totul o glumă, astfel că reacțiile sale au fost percepute ca fiind răutăți.

Mai mult decât atât, a ținut să precizeze că unele probe le-au dat bătăi de cap, deoarece în urmă cu un an, Alex Gîlcă a suferit o operație la picior și a avut nevoie de recuperare.

„Sunt o fire destul de vulcanică. Asta o spun eu și prietenii care mă cunosc. Scopul meu în această emisiune a fost să stau cât mai mult în competiție și să mă bucur de absolut tot. Un lucru foarte important: nu mă puteam baza în totalitate pe Alex, pentru că el avusese o operație la picior și a făcut recuperare un an jumătate. Alex este o persoană introvertită. Nu îi place să judece și să facă rău oamenilor, asta dacă nu cumva ei au făcut acest lucru. De-asta l-am votat pe Maurice, pentru că a spus că am bârfit, ceea ce nu este drept”, a declarat Valerie Lungu pe TikTok.

Influencerița ar repeta experiența

Vedeta a mai făcut o postare în urmă cu ceva timp, prin care relata că ar repeta experiența Asia Express de fiecare dată când ar avea ocazia.

„Dacă aș putea, aș repeta această experiență la nesfârșit. Asia, pentru mine, a fost și va rămâne una dintre cele mai mari și mai frumoase provocări pe care le-am trăit vreodată”, a spus concurenta.

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Valerie Lungu, mărturisiri după Asia Express 2026: „Aș repeta această experiență la nesfârșit”