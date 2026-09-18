Valerie Lungu își explică comportamentul din Asia Express: „Sunt o fire vulcanică”

Valerie Lungu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gîlcă, participă la Asia Express 2026. Cei doi au atras atenția publicului, în mod deosebit, din cauza comportamentului pe care l-a afișat influencerița în cadrul concursului.

Fanii emisiunii nu au apreciat comportamentul pe care l-a avut tânăra de-a lungul concursului. Valul de hate din mediul online a făcut-o pe Valerie Lungu să își explice atitudinea față de colegi și localnici. Cele mai multe tensiuni au avut loc între ea și Maurice Munteanu.

Nici Gabi Torje nu a scăpat de comentariile influenceriței. De curând, ea a explicat pe pagina sa de TikTok că este o persoană vulcanică, ceea ce a contribuit mult la experiența Asia Express. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Valerie Lungu își explică comportamentul din Asia Express

Pentru că a recunoscut că este o fire destul de vulcanică, de multe ori a clacat în cadrul emisiunii. Ea a mai explicat că nu a reușit să deprindă abilitatea lui Gabi Torje de a face din totul o glumă, astfel că reacțiile sale au fost percepute ca fiind răutăți.

Mai mult decât atât, a ținut să precizeze că unele probe le-au dat bătăi de cap, deoarece în urmă cu un an, Alex Gîlcă a suferit o operație la picior și a avut nevoie de recuperare.

„Sunt o fire destul de vulcanică. Asta o spun eu și prietenii care mă cunosc. Scopul meu în această emisiune a fost să stau cât mai mult în competiție și să mă bucur de absolut tot. Un lucru foarte important: nu mă puteam baza în totalitate pe Alex, pentru că el avusese o operație la picior și a făcut recuperare un an jumătate. Alex este o persoană introvertită. Nu îi place să judece și să facă rău oamenilor, asta dacă nu cumva ei au făcut acest lucru. De-asta l-am votat pe Maurice, pentru că a spus că am bârfit, ceea ce nu este drept”, a declarat Valerie Lungu pe TikTok.

Valerie Lungu/ sursa foto: captură video TikTok

Valerie Lungu/ sursa foto: captură video TikTok

Influencerița ar repeta experiența

Vedeta a mai făcut o postare în urmă cu ceva timp, prin care relata că ar repeta experiența Asia Express de fiecare dată când ar avea ocazia.

„Dacă aș putea, aș repeta această experiență la nesfârșit. Asia, pentru mine, a fost și va rămâne una dintre cele mai mari și mai frumoase provocări pe care le-am trăit vreodată”, a spus concurenta.

VEZI ȘI: Cheloo s-a luat de carnețelul lui Valerie Lungu de la Asia Express, dar ea i-a dat replica imediat. Nu l-a menajat deloc!

Valerie Lungu, mărturisiri după Asia Express 2026: „Aș repeta această experiență la nesfârșit”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
El l-a înlocuit pe Petrișor Ruge! Andreea Bălan a publicat primele imagini cu noul partener de dans
El l-a înlocuit pe Petrișor Ruge! Andreea Bălan a publicat primele imagini cu noul partener de dans
Andrei Bordeianu, mesaj de pe patul de spital după accidentul cumplit: „Sunt imobilizat. Nu pot face nimic”
Andrei Bordeianu, mesaj de pe patul de spital după accidentul cumplit: „Sunt imobilizat. Nu pot face nimic”
Teo Trandafir, la un pas de moarte! A stat 100 de zile în spital și a trecut prin clipe cumplite: „Eram în comă”
Teo Trandafir, la un pas de moarte! A stat 100 de zile în spital și a trecut prin clipe cumplite: „Eram în comă”
A lăsat totul baltă pentru iubitul fotbalist! Laura Giurcanu s-a mutat cu Marian Huja, în Maroc
A lăsat totul baltă pentru iubitul fotbalist! Laura Giurcanu s-a mutat cu Marian Huja, în Maroc
Drama neștiută a lui Bvcovia, concurent la Power Couple: ”Mereu a fost potop în casă”
Drama neștiută a lui Bvcovia, concurent la Power Couple: ”Mereu a fost potop în casă”
Guitar Meeting crește de la an la an: 1.200 de chitariști și publicul, la unison
Mediafax
Guitar Meeting crește de la an la an: 1.200 de chitariști și publicul, la unison
Sorin Grindeanu susține că liderii dreptei nu au un plan pentru România: „N-au program, au o rotativă”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu susține că liderii dreptei nu au un plan pentru România: „N-au program, au o rotativă”
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
„Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație
Adevarul
„Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Distracția care nu mai împarte familia: cum a găsit Rock and Roll Fun City în Cosmopolis piața ideală pentru un concept multi-generațional
Mediafax
Distracția care nu mai împarte familia: cum a găsit Rock and Roll Fun City în Cosmopolis piața ideală pentru un concept multi-generațional
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
„Am pierdut-o pe ringul de dans!” Ce s-a întâmplat la petrecerea de 12 ore la care a participat Brad Pitt
Click.ro
„Am pierdut-o pe ringul de dans!” Ce s-a întâmplat la petrecerea de 12 ore la care a participat Brad Pitt
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Digi 24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
Digi24
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
go4it.ro
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Sorin Grindeanu susține că liderii dreptei nu au un plan pentru România: „N-au program, au o rotativă”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu susține că liderii dreptei nu au un plan pentru România: „N-au program, au o rotativă”
ATENȚIE! Vrei să trimiți bani familiei?! TREBUIE SĂ ȘTII că vei fi... URMĂRIT!
Mediafax Italia
ATENȚIE! Vrei să trimiți bani familiei?! TREBUIE SĂ ȘTII că vei fi... URMĂRIT!
Nu e glumă! Cum poți cumpăra cu doar 25 de euro o vestă varianta Versace de 2.000 de euro?!
Mediafax Spania
Nu e glumă! Cum poți cumpăra cu doar 25 de euro o vestă varianta Versace de 2.000 de euro?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.