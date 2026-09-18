O recunoști? Fetița din fotografie este una dintre cele mai controversate influencerițe din România

O recunoști? Fetița din fotografie este astăzi una dintre cele mai cunoscute și controversate influencerițe din România. Dacă te uiți la imaginea de atunci, cu părul tuns băiețește, câteva kilograme în plus și tricoul cu High School Musical, ai toate șansele să nu-ți dai seama cine este. Copila de 11 ani nu seamănă aproape deloc cu femeia care face acum furori în mediul online.

Este vorba despre Marilu Dobrescu! Puștoaica tunsă băiețește s-a transformat într-o roșcată focoasă care a ajuns să facă valuri pe rețelele de socializare și să-și construiască o viață la mii de kilometri de România. Marilu a scos recent de la naftalină o fotografie realizată pe vremea când avea doar 11 ani. Și a fost suficientă o singură privire ca diferența să sară în ochi.

O recunoști pe fetița din fotografie?

Pe atunci, era fană Disney, avea părul tăiat foarte scurt și era departe de imaginea sofisticată pe care o are astăzi. Între timp, copilul de atunci a dispărut complet din peisaj, iar în locul lui a apărut o influenceriță cu o comunitate numeroasă și cu o carieră construită aproape de la zero în mediul online. Dar Marilu nu a ajuns aici stând cuminte și așteptând să-i pice succesul din cer.

Înainte să devină cunoscută pe internet, Marilu a fost model internațional și a locuit în Asia. În 2016, a fost la un pas să dea lovitura vieții ei în Hong Kong, dar a ales să spună „stop”. Marilu a renunțat la contract și s-a apucat serios de YouTube. La vremea respectivă, nimeni n-a știut unde o să ducă această nebunie, dar Marilu a avut încredere în instinctul ei.

Cum a ajuns influenceriță

Marilu a spus că de mică se filma cu telefonul, își desena propriile reviste și chiar își imagina că într-o zi va pleca din țară. Iar dorința aceea chiar s-a împlinit.

„În 2016 eram model internațional, locuiam în Beijing (China) de câteva luni și urma să semnez un nou contract pentru alte 6 în Hong Kong. Făceam jobul ăsta deja de ceva timp. Nu l-am mai semnat. Într-o zi am pus punct acelui capitol ca să mă apuc serios de online. YouTube. Nu aveam un țel anume, pe atunci nu făcea toată lumea asta, m-am ghidat după instinct și știam doar că am un foc în mine care are nevoie de oxigen proaspăt. Trebuia să evoluez. Aveam lucruri de zis, de arătat, povești, opinii, perspective. Naiba s-ar fi gândit că decizia de a anula unul dintre cele mai importante contracte de la momentul ăla o să îmi deschidă ușa unui capitol care o să îmi ofere viața la care visam când eram mică și închisă în camera mea. Când dădeam interviuri filmate cu telefonul, desenam reviste în care mă puneam pe copertă și povesteam plușurilor aliniate în pat ce s-a mai întâmplat la școală și cum eu o să mă mut din țară într-o zi. Niciodată nu am știut unde o să mă ducă viața, nici acum nu știu. Și nici că vreau să aflu, am creat o viață care știe mereu să mă surprindă în cel mai bun mod posibil. Pentru că niciodată nu mi-a fost frică, am știut mereu să merg doar înainte cu un tupeu de nedescris”, a scris Marilu Dobrescu, pe Instagram.

Viața i s-a dat peste cap și pe plan sentimental! După povestea controversată cu Iustin Petrescu, Marilu a luat-o de la capăt în brațele lui Tom Healy, un australian mai mare decât ea, alături de care și-a refăcut viața. Așa că fotografia cu puștoaica de 11 ani capătă acum un cu totul alt sens. Fetița care se juca de-a vedeta în camera ei a ajuns, în cele din urmă, să-și facă propria carieră în fața camerelor și să trăiască exact genul de viață pe care și-o imagina.

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