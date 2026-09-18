Andrei Bordeianu, mesaj de pe patul de spital după accidentul cumplit: „Sunt imobilizat. Nu pot face nimic”

Influencerul Andrei Bordeianu a oferit noi detalii despre starea lui de sănătate după cumplitul accident pe care l-a avut. El a transmis, cu lacrimi în ochi, că este încă imobilizat pe patul de spital. Andrei a spus că trece prin momente extrem de grele și că, în acest moment, nu se poate descurca singur nici măcar pentru lucrurile de bază.

„Cel mai cumplit accident din viața mea”, așa și-a descris Andrei Bordeianu tragedia care l-a trimis pe patul de spital. Influencerul le-a transmis celor care îl urmăresc că este recunoscător că poate să vorbească și, mai ales, că situația nu a fost și mai gravă.

„Pe data de 25 august, știți că am avut cel mai cumplit accident din viața mea. Și astăzi mă bucur să vă fac acest clip cu aproape lacrimi în ochi, pentru că sunt cel mai recunoscător lui Dumnezeu că pot să vorbesc și că pot să fiu cu voi alături aici. Și că nu a fost mai cumplit de atât. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine într-un număr atât de mare. Cred că ați fost zeci de mii de oameni care mi-ați dat mesaje și mi-ați răspuns la story-uri și mi-ați dat comentarii”, a spus influencerul.

Andrei Bordeianu, mesaj de pe patul de spital

Influencerul a povestit că are fracturi la ambele mâini, iar una dintre cele mai serioase probleme este la bazin. Potrivit spuselor sale, această leziune este cea care îl ține acum la pat. El a recunoscut că viața de zi cu zi s-a transformat într-o luptă și fiecare gest simplu a devenit o adevărată provocare.

„Și ceea ce voiam să vă spun este că sunt bine. Sunt pe patul de spital, încă imobilizat la pat, pentru că, din ce poate ați aflat, a fost un accident foarte grav care s-a lăsat cu o mână ruptă, cu fractură de ambele oase de la mâini. Chiar la unul dintre oase a fost fractură dublă. Iar la cealaltă mână, respectiva aceasta care acum este pansată, am avut și la aceasta fractură. Și cea mai gravă este cea a bazinului, care aceasta, practic, mă ține la pat, pentru că nu mă pot mișca. S-au adăugat două plăcuțe și am un fixator pe care o să vi-l arăt în următoarele clipuri pentru că vreau să fiu cât mai transparent cu voi, să vedeți exact care este situația. Aceasta, din păcate, este cea mai gravă. Mi-e greu, nu pot să fac nimic de unul singur, nu pot să merg la baie, nu pot să fac absolut nimic. Totul se întâmplă la pat. Nu am văzut în viața mea atât de multă iubire cât am văzut din partea comunității mele, căreia vreau să-i mulțumesc foarte mult”, a spus Andrei Bordeianu.

Viața lui s-a schimbat complet pe 25 august

Și dacă problemele medicale nu erau suficiente, Andrei are de trecut și printr-o perioadă în care trebuie să proceseze tot ce i s-a întâmplat. El a spus că vrea să facă mai multe clipuri și să povestească, pas cu pas, prin ce trece.

Pe 25 august, Andrei Bordeianu a ajuns în stare gravă la spital după un accident cumplit cu motocicleta! Influencerul se afla pe două roți în momentul în care un alt autoturism a făcut o manevră de întoarcere pe linie continuă, fără să se asigure. Impactul a fost devastator, iar influencerul a ajuns la Terapie Intensivă, cu răni serioase.

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