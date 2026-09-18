Imagini rare cu Raluka. Artista s-a fotografiat în costum de baie și a renunțat la machiaj

Raluka a profitat din plin de escapadele din această vară și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva dintre cele mai importante momente surprinse în timpul călătoriilor. Artista a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii realizate în Albania și Croația. Imaginile au stârnit rapid reacții în mediul online.

Cu o comunitate de peste 570.000 de urmăritori, Raluka a renunțat la aparițiile sofisticate și s-a fotografiat într-o ipostază cât se poate de naturală. Artista a pozat fără machiaj, în costum de baie, bucurându-se de atmosfera de vacanță.

„Photo dump din Albania și Croația! Ape înghețate și peisaje spectaculoase!”, a scris Raluka în dreptul fotografiilor.

Departe de ritmul alert al vieții de zi cu zi, Raluka și-a transformat vacanța într-un prilej de relaxare. Artista a descoperit frumusețea celor două destinații și a împărtășit cu fanii imagini care surprind atmosfera și clipele speciale trăite în timpul escapadei.

Raluka și-a etalat silueta de invidiat

Artista și-a surprins recent urmăritorii cu o serie de fotografii publicate pe rețelele de socializare. Una dintre imaginile care a atras atenția este cea în care artista poartă un costum de baie. Astfel, apariția sa a generat numeroase reacții din partea internauților. În secțiunea de comentarii, vedeta a primit mesaje precum „Divină”, „Magnifică” sau „Superbă”.

Postarea nu a atras atenția exclusiv prin imaginea artistei. Printre fotografiile împărtășite de Raluka se regăsesc și cadre cu peisajele de vis din escapada vedetei.

Artista a preferat, de-a lungul timpului, să păstreze discreția atunci când vine vorba despre spațiul său personal. Spre deosebire de alte vedete, Raluka nu obișnuiește să ofere prea multe detalii despre viața sa privată sau despre relația ei.

Cântăreața trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste cu Guy Kouris. Partenerul de viață al artistei este un om de afaceri israelian, cu 22 de ani mai în vârstă decât ea.

Povestea de dragoste dintre Raluka și Guy Kouris ar fi început în Mexic, unde omul de afaceri israelian administrează un resort. Artista a relatat, în trecut, că prima lor întâlnire a avut loc aproape întâmplător, într-o seară în care prietenii alături de care se afla au adormit și nu i-au mai răspuns la apeluri.

Rămasă fără companie, Raluka a ajuns să petreacă mai mult timp discutând cu Guy Kouris. Cei doi au conversat timp de câteva ore. Astfel, artista a avut ocazia să-l descopere treptat pe cel care avea să-i devină partener.

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