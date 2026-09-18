Echinocțiul de toamnă vine cu schimbări radicale pentru zodii! „Vor cădea măștile, vrem, nu vrem”

Toamna lui 2026 vine cu previziuni astrologice care dau fiori! Astrologul Sanda Ionescu anunță o perioadă marcată de tensiuni, schimbări radicale și situații care ne pot scoate brutal din zona de confort. Potrivit interpretării sale, echinocțiul din 23 septembrie deschide un capitol cu decizii importante, conflicte și transformări pe mai multe planuri.

În echinocțiu, ziua și noaptea sunt egale, acesta reprezentând echilibrul. Echilibrul dintre energii – feminin – emoții, intuiție și masculin – manifestare, ieșirea din starea de confort. În echinocțiul de toamnă culegem roadele acțiunilor noastre, în funcție de ceea ce am făcut de la echinocțiul de primăvară până în momentul prezent. Este momentul plată și răsplată.

În acest an, echinocțiul are apogeul la ora 03:06, ca timp, în București. Din punct de vedere astrologic, echinocțiul se formează sub Ora Planetară a lui Marte. Aici putem observa că vom avea o toamnă plină de tensiuni, răzbunări, războaie, momente riscante și vom fi scoși din starea de confort cu care am fost obișnuiți în ultimii ani.

Toamna sub energia lui Marte

Relațiile internaționale sunt tensionate, sunt în competiții și se vor crea anumite alianțe. Această Oră Planetară cere precauție, cerându-ne să nu acționăm sub primul impuls, mai ales că Marte, planeta care mișcă harta echinocțiului, este în Cădere sub semnul Racului. Poate să aducă, la nivel planetar, frici, rețineri și putem vedea implicarea umană în anumite războaie.

Soarele, care sub semnul Balanței dă tonul acestei toamne, face cuadratură cu Saturn în Berbec, iar de aici putem observa cum unii politicieni se sustrag de la responsabilități, preferând comoditățile. Putem observa cum se trage de timp sau cum unii se agață de scaun, frica venind de la Lilith în Capricorn, care este la dispoziția lui Saturn. Marte, care este mesajul Divin al hărții, ne cere smerenie, putere de iertare și este necesar să fim pașnici și solidari.

Jupiter și Nodul Sud, semnale pentru schimbare

Ascendentul hărții este în Leu, unde îl avem pe Jupiter și Nodul Sud. Pentru că Soarele, care este Guvernatorul hărții, este cu Cădere, poate scoate la lumină egocentrismul, tirania, ipocrizia, aroganța și lipsa de energie.

Jupiter în Leu, împreună cu Nodul Sud în Leu, ne invită să depășim trecutul și să învățăm din greșelile lui: să nu mai idolatrizăm, să depășim starea în care credem că le știm pe toate, grandomania, să nu mai încălcăm legile firești umane și sociale, însă ne cere să fim ceva mai chibzuiți la cheltuieli.

În ziua echinocțiului avem un măreț trigon regal de Aer între Soare, Uranus și Pluto. Aici putem vedea că vom fi puși în fața unor decizii radicale, începe o nouă forță socială să predomine, aduce schimbare socio-politică, transformare care se face prin tehnologie.

Poate aduce boli colective, pandemii și/sau epidemii, fenomene naturale masive cu impact global, arme psihotronice și chiar izolare, însă să nu uităm și de controlul financiar prin moneda virtuală și acte digitalizate.

Revolte, manipulări și transformări sociale

Este un aspect ce scoate la lumină manipulări spirituale cu substanțe halucinogene și toată zona manipulatoare ezoterică este pusă sub lupă. Totodată, acest aspect cere ca drepturile umane să fie respectate. Se observă multe revolte și rebeliuni la nivel european și observăm influența puternică a anumitor lideri politici, care doresc să controleze și să influențeze masele.

Opoziția Soarelui cu Saturn ne arată că poate avea loc schimbarea, se formează o nouă identitate planetară, care poate veni printr-un dictator, impuneri. Aici vom vedea cum actorii politici deja formați pun în aplicare planul de mult scris.

Apar probleme mari din punct de vedere al profesiei, mulți vor fi dați afară sau sunt nevoiți să își ia joburi care sunt sub statutul lor educațional, vedem o creștere a șomajului.

Războaie, responsabilitate și crize profesionale

Este aspectul celui care conduce trupe armate, al unor lideri pe timp de război. Acest aspect cere bărbaților să fie mai responsabili față de viață, față de familie, să își asume rolul de bărbat, pentru a-și câștiga respectul. Opoziția Soarelui cu Neptun arată că omenirea este cu cădere, cădere liberă, în loc să fie în evoluție.

Aduce resemnare, chiar dacă unii au anumite idealuri umane. Spiritualitatea și manipulările ei pot crește, oamenii dorindu-se să se agațe de ceva și de cineva. Călătoriile pot fi restricționate, cauza fiind anarhia și violențele ce pot avea loc cu anumite țări.

Pierderi, schimbări politice și rupturi

Cuadratura Soarelui cu Lilith, ca o sincronicitate, vine cu pierderea statutului în zona politică, dar și la nivel micro, pierderea locului de muncă, divorțuri în masă și chiar dorința conducătorilor globali de a elimina tradițiile la nivel european.

Ies la lumină și femei care au ajuns să aibă anumite poziții profesionale prin metode neconvenționale, care au făcut compromisuri de natură sexuală. Planeta Almuten este Jupiter în Leu, în Trigonocrație, în casa Unghiulară C1, fiind la dispoziția Guvernatorului hărții, adică la dispoziția Soarelui, care, la rândul său, este la dispoziția lui Venus în Scorpion, unde se simte Exilată. Planeta Almuten ne arată soluția și puterea hărții: să fim mai buni, să nu ne mai victimizăm mereu, ci, mai degrabă, să căutăm soluții pentru problemele care apar.

Să învățăm să fim generoși, dar cu cine merită. Să învățăm să accesăm prosperitatea care poate fi financiară, intelectuală, în iubire și de integrare cu persoane de calitate. Ne arată că cei deștepți se vor ridica în criză, ne spune să dăm jos măștile, care oricum pică, vrem, nu vrem.

Să respectăm legile Divine, bărbații să fie cu mai multă încredere în forțele proprii, femeile să reînvețe că rolul lor este să fie gingașe, creative și să aibă plăceri modeste, să iubească elevat și să ofere iubirea necondiționată. Toamna 2026 vine cu dorința de schimbare, fie că suntem sau nu conștienți, dorința vine din subconștientul colectiv.

Berbec

Echinocțiul aduce tensiuni majore care vă scot din starea de confort, cerându-vă să evitați acțiunile impulsive. Trigonul regal de Aer vă impulsionează totuși spre decizii radicale și o transformare socială profundă. Este momentul să dați jos măștile, să fiți mai detașați față de anumite persoane și să renunțați la victimizare.

Taur

Toamna aceasta vine cu o puternică dorință de schimbare venită din subconștientul colectiv, pe care este bine să o acceptați. Sunteți chemați să vă aliniați cu Universul pentru a evita creșterea tensiunilor psiho-emoționale. Folosiți această perioadă pentru a reflecta asupra roadelor culese de la echinocțiul anterior.

Gemeni

Configurațiile astrale vă pun în fața unor decizii radicale și a unei noi forțe sociale aducătoare de transformare. Fiți foarte atenți la zona de comunicare și la posibilele restricții în călătorii cauzate de tensiuni internaționale. Conștientizarea profundă vă ajută să navigați prin aceste provocări cu înțelepciune și luciditate.

Rac

Cu un important accent planetar în semnul Racului, sunteți provocați să vă gestionați emoțiile cu mare atenție. Perioada cere o reevaluare a relațiilor și a modului în care reacționați la schimbările din jur. Învățați să accesați o prosperitate înțeleaptă, respectând legile divine și propriile limite.

Leu

Ascendentul hărții în Leu, alături de Jupiter și Nodul Sud, vă invită să depășiți trecutul și greșelile lui. Este vital să renunțați la egocentrism, tiranie și dorința de a controla totul cu grandiozitate. Alegeți să fiți autentici, să iubiți elevat și să oferiți iubire necondiționată.

Fecioară

Echinocțiul vă cere smerenie, putere de iertare și o atitudine pașnică în fața provocărilor cotidiene. Evitați tendința de a vă sustrage de la responsabilități și fiți atenți la gestionarea cheltuielilor. Cei deștepți vor ști să se ridice prin criză, dând jos măștile care nu mai corespund realității.

Balanță

Acest echinocțiu vă găsește în căutarea echilibrului între energia feminină a emoțiilor și cea masculină a manifestării. Relațiile internaționale și parteneriatele sunt tensionate, necesitând multă precauție și diplomație. Este timpul să culegeți roadele acțiunilor voastre și să vă asumați plata sau răsplata meritată.

Scorpion

Poziția planetei Venus în semnul vostru subliniază importanța transformărilor profunde și a onestității interioare. Sunteți ghidați să accesați o putere interioară autentică și să lăsați în urmă orice formă de victimizare. Folosiți energia toamnei pentru a vă realinia cu propriile idealuri spirituale și morale.

Săgetător

Se anunță o perioadă de tranziție marcată de decizii radicale și dorința profundă de schimbare colectivă. Evitați riscurile inutile și fiți extrem de precauți în fața tendințelor de manipulare din jur. Îmbrățișați transformarea cu încredere, acceptând fluxul natural al Universului.

Capricorn

Cuadratura cu Saturn vă cere să fiți extrem de responsabili și să evitați orice tentativă de a fugi de îndatoriri. Opoziția Soarelui cu Saturn poate aduce schimbări de identitate sau structură la nivel profesional și personal. Rămânând ancorați în realitate, veți reuși să puneți în aplicare planuri durabile pe termen lung.

Vărsător

Trigonul regal de Aer, din care faceți parte alături de Soare și Pluto, aduce o forță socială inedită. Sunteți catalizatorii unor transformări majore și ai unor decizii radicale în comunitatea voastră. Fiți deschiși la noile perspective, menținându-vă în același timp vigilența față de controlul financiar sau extern.

Pești

Opoziția Soarelui cu Neptun arată o nevoie acută de claritate pentru a evita iluziile sau căderile libere spirituale. Transformați această etapă într-o oportunitate reală de evoluție, cultivând o spiritualitate curată și înălțătoare. Conectați-vă la intuiție pentru a trece cu succes prin tensiunile psiho-emoționale ale toamnei.

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