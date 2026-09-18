Premoniția lui Dorin Ioniță, dezvăluită unui camarad. Confesiunea aparent banală care capătă altă semnificație după moartea generalului: ”Să trăim să vedem”

Premoniția lui Dorin Ioniță, dezvăluită unui camarad. Confesiunea aparent banală care capătă altă semnificație după moartea generalului: ”Să trăim să vedem”
Premoniția lui Dorin Ioniță, dezvăluită unui camarad.
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CANCAN.RO a intrat în posesia confesiunii camaradului lui Dorin Ioniță, Alexandru Cristian. Printre amintirile pe care le-a păstrat se ascunde o discuție care, la vremea aceea, părea una ca oricare alta. Nimic spectaculos, nimic care să dea de gândit. Doar câteva vorbe despre viitor, despre anii care urmau să treacă și despre ziua de mâine. După moartea generalului, însă, acea conversație a căpătat o greutate pe care nimeni nu avea cum să o prevadă.

Alexandru Cristian a povestit că l-a cunoscut pe Dorin Ioniță în urmă cu aproape 20 de ani și că, încă de la început, l-a perceput ca pe un om vesel, optimist și plin de planuri. Între cei doi s-a legat o relație apropiată, care a depășit cadrul strict profesional.

„L-am cunoscut în urmă cu aproape 20 ani, vesel, jovial, încrezător și plin de planuri de viitor. Era șef de birou în Departamentul pentru Apărare și Relații Internaționale. Un om plin de viață și de bune intenții, însă cu o mare pasiune în a trăi viața”, a spus el.

Premoniția lui Dorin Ioniță, dezvăluită unui camarad

Potrivit camaradului său, Dorin Ioniță a continuat să avanseze în cariera militară, ajungând să ocupe funcții importante. Alexandru Cristian a spus că, în ciuda diferenței de vârstă, grad și funcție dintre ei, cei doi puteau vorbi deschis despre absolut orice.

El a povestit și de perioada în care Dorin Ioniță a ajuns la conducerea Comandamentului Forțelor Întrunite. Din perspectiva sa, generalul era apropiat de militarii pe care îi avea în subordine și încerca să le fie de ajutor. Alexandru Cristian a precizat că nu a lucrat direct în subordinea lui, dar că au colaborat la exerciții și la activități de instruire. În timp, spune el, relația dintre ei a devenit una personală și extrem de apropiată.

Premoniția lui Dorin Ioniță, dezvăluită unui camarad.

Premoniția lui Dorin Ioniță, dezvăluită camaradului Alexandru Cristian

„Nu am lucrat în subordine directă, dar am colaborat la exerciții și la alte activități de instruire, însă relația noastră a fost personală și extrem de apropiată. Militarul și camaradul Dorin Ioniță avea un suflet mare și punea pasiune în tot ce întreprindea. Ființa sa ardea ca o flacără, era o ca o lumânare mereu aprinsă”, a spus acesta.

După pensionare, cei doi au păstrat legătura și au continuat să discute inclusiv despre viitor. Iar una dintre aceste conversații este cea care, după moartea generalului, i-a rămas cel mai puternic în minte. Camaradul a povestit că l-a rugat pe Dorin Ioniță să scrie ceva pentru cartea sa despre istoria infanteriei române. Generalul ar fi refuzat, explicând că era artilerist. Alexandru Cristian i-a spus însă că, peste ani, va fi menționat în carte, chiar dacă nu își dorea acest lucru.

„După pensionare am ținut legătura și ne-am ajutat reciproc, lucruri care vor rămân pe veci știute doar de noi doi. Îmi aduc aminte că l-am rugat să scrie ceva în cartea mea despre istoria infanteriei române, însă mi-a spus: „Alex, eu sunt artilerist, știi că nu dă bine”. M-a rugat insistent să nu-l pomenesc deloc în carte, i-am respectat dorința.

I-am spus direct că la 200 de ani, în 2030, va fi trecut fără știrea lui, amintind activitatea sa în fruntea Comandamentului Forțelor Întrunite. Mi-a spus atât: „Să trăim să vedem, Alex” și i-am replicat: „Știi bine că imediat trec anii și o să fii prezent”. A tăcut, iar aceea tăcere m-a făcut să cred că era o formă de precauție specifică vârstei”, a spus camaradul pentru Juridice.ro.

„Omul pe care îl știu nu era capabil de astfel de gesturi”

Alexandru Cristian a spus că, în acel moment, nu a văzut nimic neobișnuit în răspunsul generalului. Pentru el, era pur și simplu o discuție despre viitor, iar tăcerea lui Dorin Ioniță a fost interpretată atunci ca o formă de precauție. Acum, Alexandru Cristian privește acea conversație cu alți ochi. Replica scurtă a generalului, rostită fără nicio urmă de dramatism, i-a rămas întipărită în minte.

El a povestit și despre ultimele clipe ale generalului. Camaradul a spus că îi este greu să accepte că omul pe care l-a știut plin de viață și mereu gata să-i ajute pe cei din jur a ajuns la un asemenea sfârșit.

„Gestul din ultimele clipe ale vieții poate fi greu de explicat pentru mintea omenească, pentru că omul pe care îl știu nu era capabil de astfel de gesturi.Oameni din întreaga armată au fost ajutați și, de aceea, gestul pe care l-a făcut este uluitor pentru toți.

Mă refer la gestul reprobabil urmat de moartea sa tragică. Moartea sa este, în fapt, o tragedie pe care numai Dumnezeu o poate înțelege. Moartea lui Dorin Ioniță rămâne pentru mine un moment extrem de trist și plin de amărăciune, modul în care a sfârșit este nedrept. Dar, cum scrie Sfântul Sofronie de Essex, el nu și-a pierdut sufletul, doar trupul”, a mai spus camaradul.

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