Loredana Chivu, reacție surprinzătoare după ce a fost supusă unui ritual bizar în Asia Express: ”Ce? What?”

Loredana Chivu și Ana au avut parte de un moment complet neașteptat în timpul aventurii lor la „Asia Express”. Cele două concurente au pornit în căutarea unui loc unde să își petreacă noaptea, iar ceea ce părea inițial o simplă situație de cazare s-a transformat într-o experiență pe care, cel mai probabil, nu o vor uita prea curând.

După o zi obositoare petrecută pe traseu, Loredana și partenera sa de echipă au reușit să găsească, în cele din urmă, un localnic dispus să le primească. Pentru concurente, găsirea unei cazări reprezenta un motiv important de bucurie, mai ales după orele dificile în care au fost nevoite să se descurce singure și să caute soluții pentru a continua competiția.

Loredana Chivu, surprinzătoare după ce a fost supusă unui ritual bizar

Gazda lor le-a făcut o impresie bună încă de la început. Bărbatul s-a arătat prietenos și le-a transmis că le poate ajuta inclusiv cu mâncare. Astfel, cele două au acceptat să îl însoțească până la locuința sa, fără să știe că acolo urma să aibă loc una dintre cele mai bizare experiențe din aventura lor.

La început, atmosfera a fost una relaxată. Loredana și Ana au interacționat cu gazdele, au încercat să se adapteze situației și au primit ceva de mâncare. Cele două au avut parte de sandvișuri cu salam și roșii, iar seara părea că se desfășoară asemenea multor altor momente în care concurenții „Asia Express” sunt găzduiți de localnici.

Situația s-a schimbat însă în momentul în care concurentele au aflat cu ce se ocupă bărbatul care le primise în casa sa. Acesta era cunoscut drept exorcist, iar informația a făcut ca atmosfera să devină mult mai tensionată. Dacă Ana a devenit vizibil speriată, Loredana a privit întreaga situație cu mai multă curiozitate.

Vedeta a avut un interes aparte pentru ceea ce urma să se întâmple, mai ales datorită pasiunii sale pentru filmele horror și pentru poveștile legate de fenomene inexplicabile. În loc să plece imediat sau să refuze experiența, Loredana a acceptat să vadă ce avea să îi pregătească localnicul.

„Ce? What? Dacă îmi face mie vreun ritual mor. M-am pus pe canapea, m-a luat așa de umeri să mă întind. M-am mai gândit și am zis „Ce poate să mi se întâmple?” Mi-a acoperit ochii, nu vedeam nimic și a început să cânte”, a spus Loredana.

Momentul culminant al serii a venit atunci când bărbatul a ales-o pe Loredana pentru un ritual. Concurenta a fost așezată în fața acestuia, iar localnicul a început să desfășoare un ritual despre care cele două nu știau prea multe. Acesta a prins-o de umeri și i-a acoperit ochii, astfel încât vedeta să nu mai poată vedea ce se întâmplă în jurul ei.

În timpul ritualului, bărbatul a început să cânte, iar telefonul său se aprindea și se stingea, ceea ce a contribuit și mai mult la atmosfera misterioasă din încăpere. Pentru Loredana, situația a devenit rapid una greu de înțeles, mai ales că nu putea vedea ce se întâmplă și trebuia să se lase pe mâna localnicului.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 𝗔𝗦𝗜𝗔 𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔 (@americaexpressromania)

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