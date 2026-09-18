Cum se spală 500.000 euro, tutorial cu tatăl vloggerului Zbir. E mai simplu decât credeți!

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Vloggerul Zbir este cunoscut ca un împătimit al mașinilor ultra-puternice. El deține un Ferrari SF90 Stradale, unul dintre cele mai dorite supercaruri de pe planetă.  Mașină care trebuie și ea spălată din când în când, nu-i așa? Și aici intervine „tati”. Pentru că Zbir e ocupat cu vloggingul, tatăl lui îi duce herghelia de cai-putere la self-wash, iar CANCAN.RO  a fost acolo și vă prezintă imagini absolut demențiale cu cel mai sexy Ferrari din România, dezbrăcat, plin de spumă și cu eșapamentul la vedere!

SF90 Stradale este un supercar plug-in hybrid care impresionează atât prin tehnologie, cât și prin performanțe. Evident, când și-a luat mașina Zbir i-a făcut unboxingul așa cum se cuvine, iar CANCAN.RO a relatat AICI.

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Sub capotă se află un sistem de propulsie capabil să livreze nu mai puțin de 1.000 de cai putere, transformând modelul italian într-unul dintre cele mai rapide și avansate automobile produse vreodată de Ferrari. Remarcm grija cu care tatăl lui Zbir se ocupă de mașină. Nu se uită nici măcar o clipă la contor, să vadă câte secunde i-au mai rămas. E clar, a băgat fise fără număr, nu se uită la tokenuri!

Dar să revenim la mașină. Numit SF90 pentru cei 90 de ani de Scuderia Ferrari, modelul combină sunetul inconfundabil al V8-ului cu accelerația electrică fenomenală. Da, poate să ruleze chiar și 100% electric, pe distanțe scurte, precum Gimli din Lord of the Rings. 😀

Tatăl lui Zbir îi spală Ferrari-ul SF90 la self-wash

E primul Ferrari de serie plug-in hybrid și primul cu motor central + tracțiune integrală. SF90 are sub capotă un motor V8 biturbo de 4.0 litri care dezvoltă de unul singur 780 CP, plus trei motoare electrice care adaugă 220 CP la portofoliu.

Câteva date tehnice pentru pasionați:

Motor termic: V8 biturbo de 4,0 litri – 769 CP

Motoare electrice: trei unități (două pe puntea față, una pe spate) – 217 CP

Putere totală: 986 CP (735 kW)

Transmisie: automată, dublu ambreiaj, 8 trepte

Tracțiune: integrală (AWD)

Autonomie electrică: aproximativ 26 km

Cât face toată afacerea? Circa 500.000 de euro. Nu e de mirare că „tati” ține pistolul cu apă cu ambele mâini, pentru că o singură neatenție ar produce o zgârietură și cine vrea un Ferrari revopsit? Tatăl vloggerului se învârte de câteva ori pe lângă SF90 ca să nu scape niciun colțișor. Pe la eșapament dă cu și mai mare atenție, să nu intre apă și să sune V8-ul ca și cum ar face gargară cu benzină. La final, mașina arată cel puțin la fel de sexy ca 500.000 de euro cash. Și acum vă lăsăm să mai răsfoiți încă o dată galeria foto cu bestia dezbrăcată și plină de spumă.

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