Zbir, cel mai în vogă youtuber român a spus lucrurilor pe nume: garaj de peste 500.000 € și investiții record! I-am aflat „soldul”: „În bancă am…”

Cel mai activ și „pe val” vlogger din România este invitatul celei mai noi emisiuni CANCAN EXCLUSIV. În ediția curentă, ZBIR vorbește deschis despre începuturile în online, munca din spatele clipurilor, dar și despre încasările consistente. Câți bani are acum în cont ZBIR, aflați în cele ce urmează, din materialul curent. Iar accesând emisiunea de pe YouTube, puteți descoperi pe larg poveste impresionantă a reușitei creatorului de conținut.

Andrei Zbir povestește cum a plecat să studieze în Anglia, având 2.000 de lire toți banii. Peste ani, reușita venită deloc peste noapte pare să îl împlinească pe vlogger, care nu se „culcă pe o ureche”. Surprinzător, vloggerul susține că nu suportă să știe că are prea mulți bani în cont. Nu de alta, dar tot ce produce Zbir reinvestește. Astfel, influencerul a ajuns să posede mașini de peste 500.000 de euro, autoturismele fiind trecute la categoria „costuri de producție”. Mai mult, de pe canalul său de YouTube puteți afla ce mașină exclusivistă și-a achiziționat de curând!

( VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ: Mașini exclusiviste & investiții record! 😱 Câți bani are @zbir în cont! 🔴 CANCAN EXCLUSIV )

Zbir, cel mai în vogă youtuber român, vorbește deschis despre încasările provenite din activitatea pe social media: „Nu mă simt deloc bine când văd că am bani în cont!”

CANCAN EXCLUSIV: Ai făcut milionul de euro?

Zbir: Din ce?! Ideea e că la nivel de câștiguri nu pot să încadrez orice, pentru că există și un câștig cât de cât virtual, și anume o parte din companie, care până nu se va vinde compania eu nu o să-mi vând share-ul. Practic, nu se convertește în bani, reprezintă un equity în companie. Dacă vrei, vorbim doar de câștigurile efective. Modalitățile mele de a câștiga bani sunt monetizarea din YouTube, am o singură campanie. Încerc să refuz pe cât posibil campaniile, pentru că am mai mult câștig să-mi promovez brandul meu propriu, Mobilfox. Pe termen lung, îmi va aduce banii înapoi la un moment dat. Deci cu campaniile am doar de un sponsor, în afară de Mobilfox, e vorba de CarVertical. În afară de asta, am făcut un video acum câteva luni, când am cheltuit 100.000 de euro pe Facebook Marketplace, m-am ales cu un apartament cu două camere pe care acum îl închiriez pe 400 de euro.

CANCAN EXCLUSIV: În cont ai peste un milion de euro?

Zbir: Nu, niciodată. Toți banii pe care îi încasez îi cheltuiesc pe videouri. Nu mă simt deloc bine când văd că am bani în cont. Când văd că am bani în cont zic «lasă, că stăm bine» și te relaxezi. De aia îmi fac planurile pe câteva luni înainte. Și când văd că am bani în cont, zic să facem ce ne-am propus pentru următoarele luni. Cumva, mașinile astea le văd ca pe niște costuri de producție. Real vorbind, în bancă, în momentul de față cred că am sub cât fac pe lună.

CANCAN EXCLUSIV: Faci 50.000 de euro pe lună?

Zbir: Mai mult, e peste 50.000 de euro, nu spunem cât se duce.

( ACCESEAZĂ ȘI: Andrei @zbir: România are BMW-ul fix la suflet | Podcast cu Prioritate #28 )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.