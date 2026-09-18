Hansi Flick a dezlănțuit monstrul! Barcelona are cel mai bun start din istorie și 33 de goluri în doar 7 meciuri

Barcelona lui Hansi Flick a început sezonul 2026/2027 într-un ritm pe care clubul catalan nu l-a mai cunoscut niciodată. Victoria categorică împotriva lui Racing a dus formația blaugrana la șapte succese consecutive în toate competițiile, un record absolut pentru startul unui sezon în istoria clubului. Iar cifrele devin și mai impresionante când vine vorba despre atac: Barcelona a înscris 33 de goluri în numai șapte partide oficiale, cu o medie de 4,7 reușite pe meci, în timp ce Raphinha și Lamine Yamal au marcat împreună 15 goluri.

Hansi Flick a doborât un record care rezista în istoria Barcelonei

Barcelona lui Hansi Flick are deja un nou record istoric în palmares. Antrenorul german a reușit să semneze cel mai bun început de sezon din toate timpurile pentru clubul catalan, după ce echipa a legat șapte victorii consecutive, șase în LaLiga și una în Champions League.

Până acum, recordul era de șase victorii consecutive la începutul unui sezon, performanță realizată în trei rânduri. Prima dată s-a întâmplat în sezonul 1929/1930, cu James Bellamy pe banca tehnică, apoi în stagiunea 1960/1961, când antrenor era Ljubisa Brocic, iar cea mai recentă serie fusese înregistrată în sezonul 2018/2019, sub conducerea lui Ernesto Valverde.

De miercuri, însă, Hansi Flick este antrenorul care deține cel mai bun start de sezon din istoria Barcelonei, cu șapte victorii consecutive.

Barcelona s-a instalat în fruntea LaLiga

Seria de șapte victorii nu reprezintă doar o performanță statistică, deoarece rezultatele au dus Barcelona într-o poziție excelentă în cele două mari competiții în care este angrenată.

Catalanii conduc autoritar în LaLiga, având trei puncte avans față de ocupanta locului secund, Real Madrid, și se află, de asemenea, în partea superioară a clasamentului din Champions League, alături de PSG și Bayern.

Barcelona este totodată singura echipă neînvinsă din LaLiga după primele șase etape. Deportivo se afla și ea în această situație, însă seria sa s-a încheiat miercuri, după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața Sevillei, scor 0-1.

33 de goluri în șapte meciuri. Atacul lui Flick a pornit ca o furtună

Recordurile nu se opresc însă la numărul victoriilor. Echipa pregătită de Hansi Flick a atins și cifre nemaivăzute în ceea ce privește golurile înscrise la începutul unui sezon.

Barcelona a marcat 33 de goluri în primele șapte partide oficiale, dintre care 28 în campionatul Spaniei și cinci în competiția europeană. Media este impresionantă: 4,7 goluri pe meci, foarte aproape de cinci reușite la fiecare partidă.

Forța ofensivă a catalanilor este demonstrată și de faptul că, dintre cele șapte meciuri oficiale disputate până acum, într-un singur joc echipa s-a oprit la numai două goluri, în partida cu Athletic.

În celelalte confruntări, Barcelona a înscris patru goluri împotriva lui Levante, câte cinci în meciurile cu Elche, Rayo, Valencia și Feyenoord și nu mai puțin de șapte goluri împotriva lui Racing.

Raphinha și Lamine Yamal, în centrul spectacolului ofensiv

Barcelona este în acest moment una dintre echipele care atrag cel mai mult atenția prin stilul ofensiv și prin numărul impresionant de goluri înscrise, iar două dintre principalele motoare ale atacului sunt Raphinha și Lamine Yamal.

Raphinha este prezentat drept unul dintre liderii echipei în mai multe aspecte ale jocului, în timp ce Lamine Yamal joacă un rol major în dinamizarea atacului Barcelonei.

Cifrele celor doi vorbesc de la sine: Raphinha și Lamine Yamal au înscris împreună 15 goluri în acest debut de sezon, contribuind decisiv la startul istoric reușit de formația lui Hansi Flick.

Pentru tehnicianul german, cele șapte victorii consecutive înseamnă deja intrarea în istoria clubului, însă ritmul ofensiv al Barcelonei transformă începutul sezonului într-unul și mai spectaculos: 33 de goluri în șapte partide, primul loc în LaLiga și un record de start care nu mai fusese atins până acum.

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