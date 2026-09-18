Starul NFL recunoaște cine face legea în casă! Drake Maye: „Dacă ceva merge prost, de obicei este vina mea”

Drake Maye și soția sa, Ann Michael Maye, formează o echipă atât în fața succeselor, cât și atunci când apar problemele obișnuite ale vieții de zi cu zi. Quarterback-ul echipei New England Patriots, în vârstă de 24 de ani, și soția sa, de 23 de ani, au vorbit pentru PEOPLE despre primul lor an în propria casă, despre situațiile neașteptate cu care s-au confruntat după căsătorie și despre felul în care au învățat să se bazeze unul pe celălalt. Cei doi, care se cunosc încă din gimnaziu și au început să formeze un cuplu la numai 12 ani, s-au căsătorit în iunie 2025, iar acum își construiesc viața împreună în Boston, în timp ce Drake își continuă cariera în NFL, iar Ann Michael se bucură de propriul succes pe TikTok.

Prima casă a venit cu probleme la care nu se așteptau

Drake și Ann Michael Maye spun că primul an petrecut în calitate de proprietari le-a adus atât momente frumoase, cât și numeroase situații pe care nu știau neapărat cum să le gestioneze. Cei doi au vorbit despre experiența lor cu ocazia primei campanii de brand realizate împreună, în parteneriat cu Amica Insurance, la începutul sezonului NFL 2026.

„Atunci când ai pentru prima dată o casă, în primul an sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să înveți să le rezolvi și la care nu te aștepți, dar sunt și atât de multe momente memorabile”, a povestit Ann Michael pentru PEOPLE.

Campania are la bază tocmai ideea că, într-o casă și într-o familie, nu poți ști niciodată ce situație neașteptată va apărea.

„Întreaga campanie, construită în jurul ideii că nu știi niciodată ce va intra pe ușă, este atât de realistă pentru etapa vieții în care ne aflăm acum”, a explicat Ann Michael.

Drake a completat:

„Cred că tocmai asta a făcut ca totul să pară autentic”

Sunt împreună de când aveau numai 12 ani

Povestea celor doi a început cu mult înainte ca Drake Maye să ajungă unul dintre jucătorii de la New England Patriots. Drake și Ann Michael s-au cunoscut în gimnaziu și au început să formeze un cuplu la vârsta de numai 12 ani, iar în iunie 2025 s-au căsătorit.

Acum, cei doi își construiesc împreună viața în Boston și spun că, atunci când apar probleme neașteptate în casă, încearcă înainte de toate să se sprijine reciproc.

„Ne construim viața împreună în Boston”, spune Drake. „Am simțit că Amica, încrederea pe care o avem în ei și motto-ul brandului lor… am simțit că toate acestea sunt reale, iar despre asta este viața, despre autenticitate. Am simțit că se potrivește perfect cu viața noastră de acasă.”

Când nu știu ce să facă, își sună părinții

Spotul publicitar oferă o imagine asupra vieții cotidiene a celor doi, de la Halloween și Crăciun până la seria virală „Bakemas” a lui Ann Michael, urmărită de milioane dintre utilizatorii săi de pe TikTok. Sunt prezentate inclusiv momentele haotice și situațiile neprevăzute care pot apărea într-o locuință, dar și felul în care cei doi încearcă să le rezolve împreună.

Întrebată cât de apropiată este această imagine de ceea ce se întâmplă în realitate în casa familiei Maye, Ann Michael a recunoscut că ea și Drake încă învață din mers.

„Este prima dată când trecem prin toate lucrurile astea, așa că nu prea știm. De obicei ne sunăm părinții și îi întrebăm: «Ce facem?»”

Drake Maye: „Dacă ceva merge prost, de obicei este vina mea”

Drake privește cu umor micile probleme care apar în viața de acasă și recunoaște că, de multe ori, el este cel care ajunge să-și ceară scuze sau să aștepte ca Ann Michael să repare situația creată.

„Cred că acesta este unul dintre lucrurile frumoase atunci când îți iubești casa. Nouă ne place să stăm acasă, iar dacă anumite lucruri merg prost, de obicei este vina mea și, de obicei, este ceva pentru care trebuie să-mi cer scuze sau ceva ce ea trebuie să repare după ce fac eu. Sunt pur și simplu recunoscător că îi am alături pe Ann Michael și pe cei de la Amica. Întotdeauna există cineva în care poți avea încredere și oameni pe care te poți baza.” a glumit Drake.

Viața de familie, adaptată programului din NFL

Aceeași mentalitate pe care o au atunci când se confruntă cu situații neașteptate acasă este aplicată și în activitățile lor profesionale. Pentru Drake, asta înseamnă să fie pregătit pentru orice poate apărea pe teren, odată cu începutul celui de-al treilea său sezon în NFL.

Sportivul spune că perioada recentă a fost, practic, prima pauză competițională pe care el și Ann Michael au putut să o trăiască împreună în calitate de soț și soție.

„A fost, de fapt, primul nostru offseason împreună. Ann Michael a putut să experimenteze perioada dintre sezoane, apoi sezonul și toate călătoriile… după care cantonamentul și toate aceste suișuri și coborâșuri ale vieții. În unele zile este foarte mult fotbal, iar în altele deloc.”

Programul imprevizibil i-a făcut să acorde și mai multă importanță comunicării și timpului petrecut împreună.

„Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Apar tot felul de lucruri, fie că este vorba despre familie sau despre probleme de la serviciu. Trebuie să comunici întotdeauna și să ai încredere. Dincolo de toate acestea, eu știu mereu că cel mai bun loc este acasă”, a explicat quarterback-ul.

„De când m-am căsătorit, am stat cu ea pe canapea mai mult decât în toată viața mea”

Pentru Drake Maye, unul dintre lucrurile pe care a ajuns să le aprecieze cel mai mult după căsătorie este timpul simplu petrecut alături de soția sa, departe de presiunea meciurilor și a antrenamentelor.

„De când m-am căsătorit, am petrecut mai mult timp pe canapea, uitându-mă la seriale cu ea, decât am făcut-o în toată viața mea. Acesta a devenit unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult: timpul de calitate petrecut împreună.” spune Drake.

În același timp, Ann Michael spune că se bucură de sezonul de fotbal și de posibilitatea de a-și vedea soțul făcând ceea ce iubește, încercând să-l sprijine inclusiv prin lucrurile aparent mărunte pe care le face acasă.

Ann Michael îi gătește în fiecare seară

Pentru Ann Michael, sprijinul acordat soțului său nu înseamnă neapărat gesturi spectaculoase, ci mai ales construirea unui spațiu în care cei doi să poată petrece timp împreună atunci când programul sportivului o permite.

„Acum că începe din nou sezonul de fotbal… cred că este frumos să fiu aici și să-l susțin în orice fel pot, fie că asta înseamnă să fiu acasă, să pregătesc cina în fiecare seară sau alte lucruri de acest fel. Atunci când este acasă, putem petrece acel timp de calitate împreună. Cred că acesta este lucrul cel mai important”, a spus ea.

Pentru soția jucătorului de la Patriots, tocmai aceste momente obișnuite au transformat prima lor casă într-un loc special.

„Asta este ceea ce mi se pare cel mai special la ideea de acasă: momentele pe care le putem crea în această casă. Atunci când vine acasă în fiecare seară, faptul că putem avea acel timp doar pentru noi doi cred că este cea mai frumoasă parte.”

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