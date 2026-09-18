Dezvăluiri tulburătoare despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol: ”A renegat-o, nu a vrut să o recunoască pentru că era însurat”

Dezvăluiri tulburătoare despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol: ”A renegat-o, nu a vrut să o recunoască pentru că era însurat”
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Dezvăluiri tulburătoare despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol
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Întorsătură de situație în cazul Mădălinei Apostol! O prietenă apropiată a scos la iveală detalii tulburătoare despre tatăl fetiței. Potrivit acesteia, bărbatul ar fi știut că micuța este fiica lui, dar ar fi renegat-o ani la rând și nu ar fi vrut să o recunoască. Motivul invocat? Era însurat!

Bădescu Alexandra a spus că povestea este mult mai complicată decât pare. În timp ce atenția s-a concentrat în mare parte asupra lui Nick Rădoi, aceasta susține că în viața Mădălinei au existat mai mulți factori care ar fi contribuit la starea în care ajunsese.

Dezvăluiri tulburătoare despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol

Alexandra Bădescu spune că nu vrea să-l absolve pe Nick Rădoi de responsabilitate, însă consideră că nu este corect ca toate privirile să fie îndreptate către el. În opinia ei, și relația Mădălinei cu tatăl fetiței trebuie pusă sub lupă. Mai mult, femeia susține că acesta ar fi știut că fetița este a lui, însă ar fi refuzat să o recunoască în primii ani.

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„Lumea se aștepta să dau în X sau în Y în ceea ce privește situația și moartea subită a Mădălinei Apostol, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Cred cu tărie că au existat mulți factori, nu doar Nick Rădoi, pe care nu îl absolv de vină și de greșelile lui în ceea ce privește relația cu ea, dar nimeni n-a vorbit de bărbatul cu care ea avea o fetiță. Nick Rădoi și-a asumat și eu m-am luat de el și cred în continuare că are o vină.

Prietena Mădălinei Apostol

Prietena Mădălinei Apostol

Cât de mare e vina, doar Dumnezeu îl va judeca, dar nimeni n-a vorbit despre tată fetiței, acest individ care refuză să aducă fata, fată care a fost crescută doar de Mădălina, fata care a fost nedespărțită de Mădălina. Mădălina nu a acceptat la un moment dat ca fata să fie recunoscută de tatăl ei. Tatăl, în primii ani, a renegat fata, știa că e fata lui, dar n-a vrut să și-o recunoască, că era un pic însurat și atunci eu nu îmi retrag cuvintele vizavi de Nick Rădoi. Eu niciodată nu o să spun că n-a avut vină, dar doar vreau să spun că toată lumea s-a canalizat pe Nick, dar hai să-l vedem și pe ăstalalt”, a spus ea.

Și dacă povestea privind fetița este deja una extrem de apăsătoare, Alexandra Bădescu a venit cu o altă acuzație care ridică și mai multe semne de întrebare. Prietena Mădălinei a spus că tatăl copilei a venit la priveghi cu o femeie mult mai tânără decât el, care ar fi chiar iubita lui.

„Să-l vedem pe acest domn care la prima zi de priveghi a venit cu o domnișoară. N-am voie să mă leg de aspectul fizic, dar a venit cu o fată tânără cu care el avea o relație și în același timp spunea pe la căpătâiul doamnei: „Bine că nu m-am dus, că cred că luam o coroană și îl băteam în cap cu coroana.” Și el spunea: „Vai, dar trebuia să ne mutăm împreună, să-i iau o mașină, să-i iau apartament.” Și el era venit cu una la înmormântarea femeii despre care el vorbea. Păi noi toți am înnebunit? Cum poți și cum îți permiți să vorbești așa ceva? Du-te, domnule, de unde ai venit, du-te unde vrei tu”, a spus prietena Mădălinei.

„Nu o lasă pe fată să o ducă pe mama ei pe ultimul drum”

Alexandra a mai spus că Mădălina era iubită de toți cei din jurul ei și că regretă enorm că nimeni nu și-a dat seama cât de greu îi era în acea perioadă. Ea consideră că tatăl fetiței trebuie să fie pedepsit pentru felul în care s-a comportat.

„Mădălina a fost extrem de iubită și s-a văzut. Nouă tuturor ne pare rău că ea n-a văzut asta și n-a simțit asta și n-a avut încredere în noi că suntem alături de ea. Un mesaj și toate eram acolo. Poate că n-am putut să facem nimic pentru Mădălina, poate Mădălina a făcut mai multe decât noi că ne-a adus din nou împreună. Ne-am fi dorit să ne aducem împreună într-un astfel de mod.

Tatăl fetei nu avea ce să caute lângă fată și se vede că nu o lasă pe fată să o ducă pe mama ei pe ultimul drum, mama ei care i-a fost alături în fiecare secundă, în timp ce domnul ăsta doar a renegat-o. E foarte trist și nu își dă seama că micuța aia senzațională pe care mama ei a divinizat-o, la fel ca și pe ceilalți doi copii pe care i-a ridicat la grad de regi supremi”, a spus Alexandra.

VEZI ȘI: Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi, de fapt
Vecina Mădălinei Apostol, dezvăluiri tulburătoare. Ce făcuse în ultima lună de viață

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