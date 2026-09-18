De ce ne amintim lucruri importante exact când vrem să adormim. Explicația psihologilor

Ți s-a întâmplat să te așezi în pat, pregătit să adormi, iar în acel moment să îți amintești de un e-mail la care nu ai răspuns, o factură pe care trebuie să o plătești sau ceva important de făcut a doua zi? Fenomenul este unul comun și poate avea legătură cu modul în care creierul gestionează sarcinile și obiectivele rămase neterminate.

Pe parcursul zilei, atenția este împărțită între numeroși stimuli și activități. Când ajungem în pat și aceste distrageri dispar, lucrurile pe care nu le-am rezolvat pot reveni în minte, potrivit Explore Psychology.

Una dintre explicațiile studiate de psihologi este legată de așa-numitul efect Zeigarnik, potrivit căruia sarcinile întrerupte sau nefinalizate pot rămâne active în minte și pot reveni sub forma unor gânduri intruzive.

De ce ne vin în minte lucrurile neterminate

Efectul poartă numele psihologului Bluma Zeigarnik, care a studiat în anii 1920 modul în care oamenii își amintesc sarcinile finalizate și pe cele întrerupte.

Ideea devenită ulterior cunoscută drept „efectul Zeigarnik” este că o activitate rămasă neterminată poate continua să ocupe un loc important în mintea noastră, deoarece obiectivul asociat acesteia nu a fost încă îndeplinit.

Cercetările ulterioare au arătat însă că fenomenul este mai complex și că sarcinile neterminate nu sunt, în toate situațiile, memorate mai bine decât cele finalizate. Există totuși dovezi că obiectivele neîndeplinite pot genera gânduri care reapar atunci când facem altceva.

Acest lucru poate explica de ce, într-un moment liniștit, ne putem aminti brusc că trebuie să trimitem un mesaj, să rezolvăm o problemă la serviciu sau să facem ceva ce am amânat. Situația poate deveni și mai evidentă seara, când nu mai suntem ocupați cu activitățile obișnuite ale zilei.

Ce poți face dacă îți amintești totul înainte de culcare

Dacă lucrurile pe care trebuie să le faci încep să îți vină în minte imediat ce te așezi în pat, o soluție simplă poate fi să le notezi.

Nu este neapărat nevoie să rezolvi atunci problema. Stabilirea unui plan concret privind momentul și modul în care vei termina o sarcină poate reduce tendința acesteia de a reveni repetat în minte.

Un studiu realizat de cercetători de la Baylor University sugerează că și o listă făcută timp de numai cinci minute înainte de culcare poate fi utilă.

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