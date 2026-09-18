De ce ne amintim lucruri importante exact când vrem să adormim. Explicația psihologilor

De ce ne amintim lucruri importante exact când vrem să adormim. Explicația psihologilor
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ți s-a întâmplat să te așezi în pat, pregătit să adormi, iar în acel moment să îți amintești de un e-mail la care nu ai răspuns, o factură pe care trebuie să o plătești sau ceva important de făcut a doua zi? Fenomenul este unul comun și poate avea legătură cu modul în care creierul gestionează sarcinile și obiectivele rămase neterminate.

Pe parcursul zilei, atenția este împărțită între numeroși stimuli și activități. Când ajungem în pat și aceste distrageri dispar, lucrurile pe care nu le-am rezolvat pot reveni în minte, potrivit Explore Psychology.

Una dintre explicațiile studiate de psihologi este legată de așa-numitul efect Zeigarnik, potrivit căruia sarcinile întrerupte sau nefinalizate pot rămâne active în minte și pot reveni sub forma unor gânduri intruzive.

De ce ne vin în minte lucrurile neterminate

Efectul poartă numele psihologului Bluma Zeigarnik, care a studiat în anii 1920 modul în care oamenii își amintesc sarcinile finalizate și pe cele întrerupte.

Ideea devenită ulterior cunoscută drept „efectul Zeigarnik” este că o activitate rămasă neterminată poate continua să ocupe un loc important în mintea noastră, deoarece obiectivul asociat acesteia nu a fost încă îndeplinit.

Cercetările ulterioare au arătat însă că fenomenul este mai complex și că sarcinile neterminate nu sunt, în toate situațiile, memorate mai bine decât cele finalizate. Există totuși dovezi că obiectivele neîndeplinite pot genera gânduri care reapar atunci când facem altceva.

Acest lucru poate explica de ce, într-un moment liniștit, ne putem aminti brusc că trebuie să trimitem un mesaj, să rezolvăm o problemă la serviciu sau să facem ceva ce am amânat. Situația poate deveni și mai evidentă seara, când nu mai suntem ocupați cu activitățile obișnuite ale zilei.

Ce poți face dacă îți amintești totul înainte de culcare

Dacă lucrurile pe care trebuie să le faci încep să îți vină în minte imediat ce te așezi în pat, o soluție simplă poate fi să le notezi.

Nu este neapărat nevoie să rezolvi atunci problema. Stabilirea unui plan concret privind momentul și modul în care vei termina o sarcină poate reduce tendința acesteia de a reveni repetat în minte.

Un studiu realizat de cercetători de la Baylor University sugerează că și o listă făcută timp de numai cinci minute înainte de culcare poate fi utilă.

CITEȘTE ȘI:

De ce devine mai greu să răspunzi la un mesaj cu cât amâni mai mult. Explicația psihologilor

De ce uneori nu putem lua nici măcar o decizie simplă. Ce se întâmplă când avem prea multe opțiuni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce se va întâmpla cu Anca și Mihail, cei doi români care și-au uitat copilul în mașina încinsă. Micuțul Theo și-a pierdut viața
Ce se va întâmpla cu Anca și Mihail, cei doi români care și-au uitat copilul în mașina încinsă. Micuțul Theo și-a pierdut viața
Hansi Flick a dezlănțuit monstrul! Barcelona are cel mai bun start din istorie și 33 de goluri în doar 7 meciuri
Hansi Flick a dezlănțuit monstrul! Barcelona are cel mai bun start din istorie și 33 de goluri în doar 7 meciuri
Alexa și Vanessa, două tinere de 24 și 23 de ani, au fost date dispărute. Cum și unde au fost găsite la două zile distanță
Alexa și Vanessa, două tinere de 24 și 23 de ani, au fost date dispărute. Cum și unde au fost găsite la două zile distanță
Starul NFL recunoaște cine face legea în casă! Drake Maye: „Dacă ceva merge prost, de obicei este vina mea”
Starul NFL recunoaște cine face legea în casă! Drake Maye: „Dacă ceva merge prost, de obicei este vina mea”
Moment delicat pentru William și Kate! Ies în public la mai puțin de 24 de ore după acuzația explozivă despre Regele Charles și Diana
Moment delicat pentru William și Kate! Ies în public la mai puțin de 24 de ore după acuzația explozivă despre Regele Charles și Diana
A câștigat cursa după ce a avut diaree. Acum își cere scuze
Mediafax
A câștigat cursa după ce a avut diaree. Acum își cere scuze
Decizie de ultimă oră a magistraților după cel mai răsunător scandal amoros din lumea interlopă bucureșteană. S-ar fi ajuns la amenințări cu moartea
Gandul.ro
Decizie de ultimă oră a magistraților după cel mai răsunător scandal amoros din lumea interlopă bucureșteană. S-ar fi ajuns la amenințări cu moartea
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
„Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație
Adevarul
„Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
Mediafax
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine cântă în casele fraților Dolănescu, găina sau cocoșul? „Ne înțelegem aproape perfect”. Ce meserii au soțiile lor
Click.ro
Cine cântă în casele fraților Dolănescu, găina sau cocoșul? „Ne înțelegem aproape perfect”. Ce meserii au soțiile lor
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Digi 24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
Digi24
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
go4it.ro
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Decizie de ultimă oră a magistraților după cel mai răsunător scandal amoros din lumea interlopă bucureșteană. S-ar fi ajuns la amenințări cu moartea
Gandul.ro
Decizie de ultimă oră a magistraților după cel mai răsunător scandal amoros din lumea interlopă bucureșteană. S-ar fi ajuns la amenințări cu moartea
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Mediafax Spania
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.