Alexa și Vanessa, două tinere de 24 și 23 de ani, au fost date dispărute. Cum și unde au fost găsite la două zile distanță

Alexa și Vanessa, două tinere de 24 și 23 de ani, au fost date dispărute. Cum și unde au fost găsite la două zile distanță
Alexa și Vanessa
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Un caz misterios este anchetat de autoritățile din Michigan, după ce două femei care fuseseră date dispărute au fost descoperite fără viață într-un autoturism ajuns în apele râului St. Joseph. Vanessa Bautista, în vârstă de 24 de ani, și Alexa Navarro, în vârstă de 23 de ani, ambele din South Bend, Indiana, dispăruseră în cursul zilei de duminică.

Trupurile celor două tinere au fost găsite câteva zile mai târziu, după ce autoturismul în care se aflau a fost identificat în apropierea orașului Niles, Michigan. Descoperirea a adâncit misterul din jurul cazului, mai ales că, până în prezent, anchetatorii nu au stabilit cu exactitate circumstanțele în care femeile și-au pierdut viața.

Potrivit New York Post, Vanessa Bautista și Alexa Navarro au fost identificate oficial după recuperarea autoturismului. Hainele pe care le purtau corespundeau descrierilor oferite de autorități în momentul în care acestea au fost date dispărute.

Mașina a fost găsită în râul St. Joseph

Autoturismul, un vehicul de culoare gri, a fost localizat marți seară în râul St. Joseph, în zona Niles. Acesta se afla în apă, după ce părăsise partea carosabilă și ajunsese pe o pantă abruptă care ducea către râu. Operațiunea de scoatere a mașinii din apă a fost urmată de o verificare atentă a vehiculului. În interior au fost descoperite cele două femei, iar autoritățile au confirmat ulterior identitatea acestora.

Potrivit informațiilor preliminare ale anchetei, mașina ar fi ieșit de pe șosea în jurul orei 04:00, în dimineața zilei de duminică. Vehiculul ar fi ajuns pe un terasament și ar fi coborât pe o porțiune de teren foarte abruptă, pe o distanță de aproximativ 18-21 de metri.

În timpul coborârii, autoturismul ar fi lovit mai mulți copaci și alte obstacole, înainte de a ajunge în râul St. Joseph. Aceste impacturi succesive ar putea explica nivelul ridicat al avariilor observate la mașină.

Pentru moment, anchetatorii nu au stabilit însă dacă incidentul a fost provocat exclusiv de pierderea controlului asupra autoturismului sau dacă există și alte elemente care au contribuit la producerea tragediei.

Polițiștii verifică mai multe scenarii

Investigația este tratată cu atenție de autorități, iar polițiștii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat în orele care au precedat dispariția celor două femei.

Una dintre informațiile verificate de anchetatori se referă la posibilitatea ca una dintre tinere să fi fost urmărită înainte ca autoturismul să părăsească drumul. Până în acest moment, această ipoteză nu a fost confirmată și nu există indicii publice suficiente pentru a stabili că o altă persoană ar fi provocat în mod intenționat accidentul.

În același timp, autoritățile nu au identificat până acum dovezi care să indice că autoturismul ar fi fost împins de pe șosea. Ancheta rămâne însă deschisă, iar polițiștii analizează toate informațiile disponibile pentru a reconstitui traseul mașinii și ultimele ore din viața celor două femei.

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