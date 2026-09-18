Ce se va întâmpla cu Anca și Mihail, cei doi români care și-au uitat copilul în mașina încinsă. Micuțul Theo și-a pierdut viața

Anca și Mihail Sabo urmează să fie judecați după tragedia care le-a schimbat viața. Cei doi părinți români au fost acuzați de omor din culpă și abuz asupra copilului, după ce fiul lor de doar 5 ani a fost găsit inconștient într-o mașină și a murit ulterior la spital. Acum, cazul lor merge mai departe în instanță, iar pentru cei doi începe o perioadă extrem de grea.

Tragedia s-a produs în Peoria, Arizona, după ce familia s-a întors acasă de la o petrecere organizată cu ocazia unui botez. Potrivit anchetatorilor, băiatul a rămas în autoturism, iar familia și-a dat seama abia câteva ore mai târziu că acesta lipsește.

Când au realizat ce se întâmplase, Anca a sunat la 911. Copilul a fost scos din mașină și au fost începute manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, băiatul a murit ulterior la spital.

Anca și Mihail Sabo urmează să fie judecați

Anchetatorii spun că în familie ar fi existat o confuzie legată de persoana care trebuia să se asigure că băiatul este scos din mașină.

„Se pare că a fost o neînțelegere între membrii familiei cu privire la cine urma, de fapt, să scoată copilul din mașină”, a declarat ofițerul William Kennedy.

Procurorii susțin că Anca i-ar fi cerut soțului ei să îl scoată pe copil din autoturism. Avocatul familiei susține însă o altă variantă: Mihail i-ar fi cerut adolescentului de 14 ani să îl scoată pe băiat, însă acesta nu și-ar fi amintit să fi primit solicitarea.

Cei doi au ajuns deja în fața instanței, iar judecătorul a stabilit pentru fiecare o cauțiune de 150.000 de dolari. Au fost eliberați, însă cu restricții clare, în timp ce dosarul își continuă cursul. Anca și Mihail nu au voie să se contacteze unul pe celălalt. În plus, cei doi își pot vedea ceilalți patru copii doar sub supravegherea autorităților pentru protecția copilului sau a unui adult responsabil.

Așadar, libertatea pe cauțiune nu înseamnă că problemele lor s-au terminat. Din contră, urmează confruntarea cu acuzațiile în instanță și un proces în care procurorii vor încerca să stabilească responsabilitatea celor doi.

Un proces extrem de dificil

Avocatul familiei respinge perspectiva potrivit căreia acuzațiile ar descrie corect situația și insistă că a fost vorba despre o tragedie cumplită.

„Anca a sunat la 911, a făcut eforturi pentru salvarea vieții copilului și a răspuns tuturor întrebărilor anchetatorilor. Nu este vorba despre o persoană care încearcă să fugă”, a declarat avocatul familiei. „Tot ceea ce ea și soțul ei au făcut după ce au găsit copilul în mașină a fost în conformitate cu măsurile standard de îngrijire.”

Apărarea a descris situația drept un „accident tragic” și susține că acuzațiile de omor din culpă și abuz asupra copilului nu sunt potrivite în acest caz.

Pentru Anca și Mihail, următoarea etapă este confruntarea cu acuzațiile în instanță. Cei doi sunt acuzați, însă nu au fost condamnați, iar cazul este în continuare în desfășurare. Anchetatorii continuă să stabilească exact cum s-a produs tragedia și ce s-a întâmplat în orele în care copilul a rămas în autoturism.

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